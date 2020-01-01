RealEstateMetaverse (REM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το RealEstateMetaverse (REM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες RealEstateMetaverse (REM) REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.remmeta.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x83d5D441eD15737D34226b682F7427d2217f2a8f Αγοράστε REM τώρα!

RealEstateMetaverse (REM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για RealEstateMetaverse (REM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.93211 $ 0.93211 $ 0.93211 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 Τρέχουσα τιμή: $ 0.002041 $ 0.002041 $ 0.002041 Μάθετε περισσότερα για την τιμή RealEstateMetaverse (REM)

Tokenomics RealEstateMetaverse (REM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του RealEstateMetaverse (REM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός REM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα REM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του REM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του REM token!

Πώς να Αγοράσετε REM Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε RealEstateMetaverse (REM) στο χαρτοφυλάκιό σας;

RealEstateMetaverse (REM) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών REM βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών REM τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής REM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το REM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του REM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του REM Token τώρα!

