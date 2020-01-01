Rubic (RBC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Rubic (RBC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Rubic (RBC) Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange). Επίσημη ιστοσελίδα: https://rubic.exchange/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.rubic.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333 Αγοράστε RBC τώρα!

Rubic (RBC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Rubic (RBC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Συνολική προμήθεια: $ 169.12M $ 169.12M $ 169.12M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 165.28M $ 165.28M $ 165.28M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.078407 $ 0.078407 $ 0.078407 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 Τρέχουσα τιμή: $ 0.011345 $ 0.011345 $ 0.011345 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Rubic (RBC)

Tokenomics Rubic (RBC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Rubic (RBC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RBC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RBC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RBC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RBC token!

Rubic (RBC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών RBC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών RBC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής RBC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RBC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RBC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RBC Token τώρα!

