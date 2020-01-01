PLAYZAP (PZP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το PLAYZAP (PZP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες PLAYZAP (PZP) PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.playzap.games/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome Block Explorer: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb Αγοράστε PZP τώρα!

PLAYZAP (PZP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για PLAYZAP (PZP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 873.91K $ 873.91K $ 873.91K Συνολική προμήθεια: $ 144.90M $ 144.90M $ 144.90M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01018 $ 0.01018 $ 0.01018 Μάθετε περισσότερα για την τιμή PLAYZAP (PZP)

Tokenomics PLAYZAP (PZP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του PLAYZAP (PZP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PZP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PZP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PZP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PZP token!

