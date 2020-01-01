Pyth Network (PYTH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pyth Network (PYTH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pyth Network (PYTH) The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pyth.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 Αγοράστε PYTH τώρα!

Pyth Network (PYTH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pyth Network (PYTH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4 $ 4 $ 4 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1212 $ 0.1212 $ 0.1212 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pyth Network (PYTH)

Tokenomics Pyth Network (PYTH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pyth Network (PYTH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PYTH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PYTH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PYTH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PYTH token!

Πώς να Αγοράσετε PYTH Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Pyth Network (PYTH) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PYTH, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PYTH στη MEXC τώρα!

Pyth Network (PYTH) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PYTH βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PYTH τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PYTH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PYTH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PYTH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PYTH Token τώρα!

