Εξερευνήστε τα tokenomics Pump.fun (PUMP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token PUMP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Pump.fun (PUMP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token PUMP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!