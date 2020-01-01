Pangolin (PNG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pangolin (PNG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pangolin (PNG) Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pangolin.exchange/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.pangolin.exchange/ Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token Αγοράστε PNG τώρα!

Pangolin (PNG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pangolin (PNG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 30.95M $ 30.95M $ 30.95M Συνολική προμήθεια: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 220.37M $ 220.37M $ 220.37M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 32.31M $ 32.31M $ 32.31M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.2475 $ 1.2475 $ 1.2475 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 Τρέχουσα τιμή: $ 0.14046 $ 0.14046 $ 0.14046 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pangolin (PNG)

Tokenomics Pangolin (PNG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pangolin (PNG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PNG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PNG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PNG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PNG token!

Πώς να Αγοράσετε PNG Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Pangolin (PNG) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PNG, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PNG στη MEXC τώρα!

Pangolin (PNG) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PNG βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PNG τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PNG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PNG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PNG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PNG Token τώρα!

