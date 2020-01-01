PIBBLE (PIB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το PIBBLE (PIB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες PIBBLE (PIB) Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pibble.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7 Αγοράστε PIB τώρα!

PIBBLE (PIB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για PIBBLE (PIB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M Συνολική προμήθεια: $ 29.70B $ 29.70B $ 29.70B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 12.48M $ 12.48M $ 12.48M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000416 $ 0.000416 $ 0.000416 Μάθετε περισσότερα για την τιμή PIBBLE (PIB)

Tokenomics PIBBLE (PIB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του PIBBLE (PIB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PIB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PIB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PIB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PIB token!

Πώς να Αγοράσετε PIB Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε PIBBLE (PIB) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PIB, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PIB στη MEXC τώρα!

PIBBLE (PIB) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PIB βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PIB τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PIB Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PIB; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PIB συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PIB Token τώρα!

