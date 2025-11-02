ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή PHT Stablecoin είναι 0.01697 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PHT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PHT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή PHT Stablecoin είναι 0.01697 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PHT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PHT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PHT

Πληροφορίες Τιμής PHT

Τι είναι το PHT

Whitepaper PHT

Επίσημος Ιστότοπος PHT

Tokenomics PHT

Προβλέψεις Τιμών PHT

Ιστορικό PHT

Οδηγός Αγοράς PHT

Μετατροπέας νομίσματος PHT-σε-Fiat

Spot PHT

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

PHT Stablecoin Λογότ.

Τιμή PHT Stablecoin(PHT)

Live Τιμή 1 PHT σε USD

$0.01697
$0.01697$0.01697
-0.87%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:30:25 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01696
$ 0.01696$ 0.01696
Κατώτ. 24H
$ 0.01712
$ 0.01712$ 0.01712
Υψηλ. 24H

$ 0.01696
$ 0.01696$ 0.01696

$ 0.01712
$ 0.01712$ 0.01712

--
----

--
----

-0.18%

-0.86%

+0.11%

+0.11%

PHT Stablecoin (PHT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01697. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PHT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01696 και ενός υψηλού $ 0.01712, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PHT είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PHT έχει αλλάξει κατά -0.18% την τελευταία ώρα, -0.86% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PHT Stablecoin (PHT) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 6.17K
$ 6.17K$ 6.17K

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PHT Stablecoin είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 6.17K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PHT είναι --, με συνολική προσφορά 287850000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.88M

PHT Stablecoin (PHT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών PHT Stablecoin για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0001489-0.86%
30 ημέρες$ -0.00034-1.97%
60 Ημέρες$ -0.00047-2.70%
90 Ημέρες$ -0.00003-0.18%
PHT Stablecoin Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PHT κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0001489 (-0.86%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

PHT Stablecoin Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00034 (-1.97%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

PHT Stablecoin Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PHT άλλαξε κατά $ -0.00047 (-2.70%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

PHT Stablecoin Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00003 (-0.18%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του PHT Stablecoin (PHT);

Ελέγξτε τώρα τη PHT Stablecoin σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των PHT Stablecoinεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPHT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPHT Stablecoin ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας PHT Stablecoin ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

PHT Stablecoin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PHT Stablecoin (PHT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PHT Stablecoin (PHT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PHT Stablecoin.

Ελέγξτε την PHT Stablecoin πρόβλεψη τιμής τώρα!

PHT Stablecoin (PHT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PHT Stablecoin (PHT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PHT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε PHT Stablecoin (PHT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε PHT Stablecoin? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα PHT Stablecoin στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PHT σε Τοπικά Νομίσματα

1 PHT Stablecoin(PHT) σε VND
446.56555
1 PHT Stablecoin(PHT) σε AUD
A$0.0257944
1 PHT Stablecoin(PHT) σε GBP
0.0128972
1 PHT Stablecoin(PHT) σε EUR
0.0145942
1 PHT Stablecoin(PHT) σε USD
$0.01697
1 PHT Stablecoin(PHT) σε MYR
RM0.0711043
1 PHT Stablecoin(PHT) σε TRY
0.71274
1 PHT Stablecoin(PHT) σε JPY
¥2.59641
1 PHT Stablecoin(PHT) σε ARS
ARS$24.3471984
1 PHT Stablecoin(PHT) σε RUB
1.3642183
1 PHT Stablecoin(PHT) σε INR
1.5064269
1 PHT Stablecoin(PHT) σε IDR
Rp282.8332202
1 PHT Stablecoin(PHT) σε PHP
0.9959693
1 PHT Stablecoin(PHT) σε EGP
￡E.0.79759
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BRL
R$0.0911289
1 PHT Stablecoin(PHT) σε CAD
C$0.023758
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BDT
2.0679642
1 PHT Stablecoin(PHT) σε NGN
24.5230076
1 PHT Stablecoin(PHT) σε COP
$65.2691655
1 PHT Stablecoin(PHT) σε ZAR
R.0.2947689
1 PHT Stablecoin(PHT) σε UAH
0.7091763
1 PHT Stablecoin(PHT) σε TZS
T.Sh.41.5931306
1 PHT Stablecoin(PHT) σε VES
Bs3.75037
1 PHT Stablecoin(PHT) σε CLP
$15.9518
1 PHT Stablecoin(PHT) σε PKR
Rs4.792328
1 PHT Stablecoin(PHT) σε KZT
8.9598206
1 PHT Stablecoin(PHT) σε THB
฿0.5467734
1 PHT Stablecoin(PHT) σε TWD
NT$0.5225063
1 PHT Stablecoin(PHT) σε AED
د.إ0.0622799
1 PHT Stablecoin(PHT) σε CHF
Fr0.013576
1 PHT Stablecoin(PHT) σε HKD
HK$0.1318569
1 PHT Stablecoin(PHT) σε AMD
֏6.4720186
1 PHT Stablecoin(PHT) σε MAD
.د.م0.1566331
1 PHT Stablecoin(PHT) σε MXN
$0.3149632
1 PHT Stablecoin(PHT) σε SAR
ريال0.0636375
1 PHT Stablecoin(PHT) σε ETB
Br2.6071011
1 PHT Stablecoin(PHT) σε KES
KSh2.1864148
1 PHT Stablecoin(PHT) σε JOD
د.أ0.01203173
1 PHT Stablecoin(PHT) σε PLN
0.0624496
1 PHT Stablecoin(PHT) σε RON
лв0.0748377
1 PHT Stablecoin(PHT) σε SEK
kr0.1610453
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BGN
лв0.0286793
1 PHT Stablecoin(PHT) σε HUF
Ft5.6717134
1 PHT Stablecoin(PHT) σε CZK
0.3578973
1 PHT Stablecoin(PHT) σε KWD
د.ك0.00517585
1 PHT Stablecoin(PHT) σε ILS
0.0551525
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BOB
Bs0.1169233
1 PHT Stablecoin(PHT) σε AZN
0.028849
1 PHT Stablecoin(PHT) σε TJS
SM0.1557846
1 PHT Stablecoin(PHT) σε GEL
0.0459887
1 PHT Stablecoin(PHT) σε AOA
Kz15.5545323
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BHD
.د.ب0.00636375
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BMD
$0.01697
1 PHT Stablecoin(PHT) σε DKK
kr0.1097959
1 PHT Stablecoin(PHT) σε HNL
L0.4449534
1 PHT Stablecoin(PHT) σε MUR
0.7762078
1 PHT Stablecoin(PHT) σε NAD
$0.2934113
1 PHT Stablecoin(PHT) σε NOK
kr0.1717364
1 PHT Stablecoin(PHT) σε NZD
$0.0295278
1 PHT Stablecoin(PHT) σε PAB
B/.0.01697
1 PHT Stablecoin(PHT) σε PGK
K0.071274
1 PHT Stablecoin(PHT) σε QAR
ر.ق0.0616011
1 PHT Stablecoin(PHT) σε RSD
дин.1.7149882
1 PHT Stablecoin(PHT) σε UZS
soʻm202.0237772
1 PHT Stablecoin(PHT) σε ALL
L1.4168253
1 PHT Stablecoin(PHT) σε ANG
ƒ0.0303763
1 PHT Stablecoin(PHT) σε AWG
ƒ0.0303763
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BBD
$0.03394
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BAM
KM0.0285096
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BIF
Fr49.60331
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BND
$0.0218913
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BSD
$0.01697
1 PHT Stablecoin(PHT) σε JMD
$2.7160485
1 PHT Stablecoin(PHT) σε KHR
67.88
1 PHT Stablecoin(PHT) σε KMF
Fr7.22922
1 PHT Stablecoin(PHT) σε LAK
368.9130361
1 PHT Stablecoin(PHT) σε LKR
රු5.1517526
1 PHT Stablecoin(PHT) σε MDL
L0.2879809
1 PHT Stablecoin(PHT) σε MGA
Ar76.098571
1 PHT Stablecoin(PHT) σε MOP
P0.1354206
1 PHT Stablecoin(PHT) σε MVR
0.259641
1 PHT Stablecoin(PHT) σε MWK
MK29.359797
1 PHT Stablecoin(PHT) σε MZN
MT1.084383
1 PHT Stablecoin(PHT) σε NPR
रु2.4002368
1 PHT Stablecoin(PHT) σε PYG
119.50274
1 PHT Stablecoin(PHT) σε RWF
Fr24.58953
1 PHT Stablecoin(PHT) σε SBD
$0.1396631
1 PHT Stablecoin(PHT) σε SCR
0.2484408
1 PHT Stablecoin(PHT) σε SRD
$0.653345
1 PHT Stablecoin(PHT) σε SVC
$0.1479784
1 PHT Stablecoin(PHT) σε SZL
L0.2934113
1 PHT Stablecoin(PHT) σε TMT
m0.059395
1 PHT Stablecoin(PHT) σε TND
د.ت0.04995968
1 PHT Stablecoin(PHT) σε TTD
$0.1145475
1 PHT Stablecoin(PHT) σε UGX
Sh58.91984
1 PHT Stablecoin(PHT) σε XAF
Fr9.58805
1 PHT Stablecoin(PHT) σε XCD
$0.045819
1 PHT Stablecoin(PHT) σε XOF
Fr9.58805
1 PHT Stablecoin(PHT) σε XPF
Fr1.73094
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BWP
P0.2272283
1 PHT Stablecoin(PHT) σε BZD
$0.03394
1 PHT Stablecoin(PHT) σε CVE
$1.6129985
1 PHT Stablecoin(PHT) σε DJF
Fr3.00369
1 PHT Stablecoin(PHT) σε DOP
$1.0870982
1 PHT Stablecoin(PHT) σε DZD
د.ج2.2055909
1 PHT Stablecoin(PHT) σε FJD
$0.0388613
1 PHT Stablecoin(PHT) σε GNF
Fr146.2814
1 PHT Stablecoin(PHT) σε GTQ
Q0.1296508
1 PHT Stablecoin(PHT) σε GYD
$3.5404511
1 PHT Stablecoin(PHT) σε ISK
kr2.10428

PHT Stablecoin Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του PHT Stablecoin, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος PHT Stablecoin
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με PHT Stablecoin

Πόσο αξίζει το PHT Stablecoin (PHT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PHT στο USD είναι 0.01697 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PHT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PHT σε USD είναι $ 0.01697. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PHT Stablecoin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PHT είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PHT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PHT είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PHT;
Το PHT πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PHT;
Το PHT είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PHT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PHT είναι $ 6.17K USD.
Θα ανέβει το PHT υψηλότερα φέτος;
Το PHT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PHT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:30:25 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής PHT-σε-USD

Ποσό

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0.01697 USD

Συναλλαγή PHT

PHT/USDT
$0.01697
$0.01697$0.01697
-0.86%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,895.13
$110,895.13$110,895.13

+0.55%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,889.33
$3,889.33$3,889.33

-0.16%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03128
$0.03128$0.03128

+4.09%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.93
$185.93$185.93

-0.26%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,895.13
$110,895.13$110,895.13

+0.55%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,889.33
$3,889.33$3,889.33

-0.16%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$91.35
$91.35$91.35

+28.82%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.93
$185.93$185.93

-0.26%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5241
$2.5241$2.5241

+0.92%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6974
$0.6974$0.6974

+1,294.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05625
$0.05625$0.05625

+181.25%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07824
$0.07824$0.07824

-7.24%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6974
$0.6974$0.6974

+1,294.80%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044532
$0.0044532$0.0044532

+118.32%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.533031
$2.533031$2.533031

+76.48%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07083
$0.07083$0.07083

+62.60%