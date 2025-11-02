ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή ATLA είναι 55.8737 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ATLA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ATLA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ATLA

Πληροφορίες Τιμής ATLA

Τι είναι το ATLA

Whitepaper ATLA

Επίσημος Ιστότοπος ATLA

Tokenomics ATLA

Προβλέψεις Τιμών ATLA

Ιστορικό ATLA

Οδηγός Αγοράς ATLA

Μετατροπέας νομίσματος ATLA-σε-Fiat

Spot ATLA

ATLA Λογότ.

Τιμή ATLA(ATLA)

Live Τιμή 1 ATLA σε USD

$55.9385
$55.9385$55.9385
+0.17%1D
USD
ATLA (ATLA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:40:12 (UTC+8)

ATLA (ATLA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 55.16
$ 55.16$ 55.16
Κατώτ. 24H
$ 56.9417
$ 56.9417$ 56.9417
Υψηλ. 24H

$ 55.16
$ 55.16$ 55.16

$ 56.9417
$ 56.9417$ 56.9417

--
----

--
----

-1.26%

+0.17%

-2.47%

-2.47%

ATLA (ATLA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 55.8737. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ATLA μεταξύ ενός χαμηλού $ 55.16 και ενός υψηλού $ 56.9417, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ATLA είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ATLA έχει αλλάξει κατά -1.26% την τελευταία ώρα, +0.17% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ATLA (ATLA) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

$ 167.62B
$ 167.62B$ 167.62B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ATLA είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 7.03M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ATLA είναι --, με συνολική προσφορά 3000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 167.62B

ATLA (ATLA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών ATLA για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.094934+0.17%
30 ημέρες$ +20.7795+59.21%
60 Ημέρες$ +30.3927+119.27%
90 Ημέρες$ +55.7487+44,598.96%
ATLA Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ATLA κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.094934 (+0.17%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

ATLA Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +20.7795 (+59.21%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

ATLA Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ATLA άλλαξε κατά $ +30.3927 (+119.27%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

ATLA Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +55.7487 (+44,598.96%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του ATLA (ATLA);

Ελέγξτε τώρα τη ATLA σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των ATLAεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεATLA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοATLA ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας ATLA ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

ATLA Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ATLA (ATLA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ATLA (ATLA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ATLA.

Ελέγξτε την ATLA πρόβλεψη τιμής τώρα!

ATLA (ATLA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ATLA (ATLA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ATLA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε ATLA (ATLA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε ATLA? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα ATLA στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ATLA σε Τοπικά Νομίσματα

1 ATLA(ATLA) σε VND
1,470,316.4155
1 ATLA(ATLA) σε AUD
A$84.928024
1 ATLA(ATLA) σε GBP
42.464012
1 ATLA(ATLA) σε EUR
48.051382
1 ATLA(ATLA) σε USD
$55.8737
1 ATLA(ATLA) σε MYR
RM234.110803
1 ATLA(ATLA) σε TRY
2,346.6954
1 ATLA(ATLA) σε JPY
¥8,548.6761
1 ATLA(ATLA) σε ARS
ARS$80,163.114864
1 ATLA(ATLA) σε RUB
4,491.686743
1 ATLA(ATLA) σε INR
4,959.908349
1 ATLA(ATLA) σε IDR
Rp931,227.960842
1 ATLA(ATLA) σε PHP
3,279.227453
1 ATLA(ATLA) σε EGP
￡E.2,626.0639
1 ATLA(ATLA) σε BRL
R$300.041769
1 ATLA(ATLA) σε CAD
C$78.22318
1 ATLA(ATLA) σε BDT
6,808.769082
1 ATLA(ATLA) σε NGN
80,741.966396
1 ATLA(ATLA) σε COP
$214,898.631255
1 ATLA(ATLA) σε ZAR
R.970.526169
1 ATLA(ATLA) σε UAH
2,334.961923
1 ATLA(ATLA) σε TZS
T.Sh.136,945.321226
1 ATLA(ATLA) σε VES
Bs12,348.0877
1 ATLA(ATLA) σε CLP
$52,521.278
1 ATLA(ATLA) σε PKR
Rs15,778.73288
1 ATLA(ATLA) σε KZT
29,500.196126
1 ATLA(ATLA) σε THB
฿1,800.250614
1 ATLA(ATLA) σε TWD
NT$1,720.351223
1 ATLA(ATLA) σε AED
د.إ205.056479
1 ATLA(ATLA) σε CHF
Fr44.69896
1 ATLA(ATLA) σε HKD
HK$434.138649
1 ATLA(ATLA) σε AMD
֏21,309.111706
1 ATLA(ATLA) σε MAD
.د.م515.714251
1 ATLA(ATLA) σε MXN
$1,037.015872
1 ATLA(ATLA) σε SAR
ريال209.526375
1 ATLA(ATLA) σε ETB
Br8,583.876531
1 ATLA(ATLA) σε KES
KSh7,198.767508
1 ATLA(ATLA) σε JOD
د.أ39.6144533
1 ATLA(ATLA) σε PLN
205.615216
1 ATLA(ATLA) σε RON
лв246.403017
1 ATLA(ATLA) σε SEK
kr530.241413
1 ATLA(ATLA) σε BGN
лв94.426553
1 ATLA(ATLA) σε HUF
Ft18,674.108014
1 ATLA(ATLA) σε CZK
1,178.376333
1 ATLA(ATLA) σε KWD
د.ك17.0414785
1 ATLA(ATLA) σε ILS
181.589525
1 ATLA(ATLA) σε BOB
Bs384.969793
1 ATLA(ATLA) σε AZN
94.98529
1 ATLA(ATLA) σε TJS
SM512.920566
1 ATLA(ATLA) σε GEL
151.417727
1 ATLA(ATLA) σε AOA
Kz51,213.274683
1 ATLA(ATLA) σε BHD
.د.ب20.9526375
1 ATLA(ATLA) σε BMD
$55.8737
1 ATLA(ATLA) σε DKK
kr361.502839
1 ATLA(ATLA) σε HNL
L1,465.008414
1 ATLA(ATLA) σε MUR
2,555.663038
1 ATLA(ATLA) σε NAD
$966.056273
1 ATLA(ATLA) σε NOK
kr565.441844
1 ATLA(ATLA) σε NZD
$97.220238
1 ATLA(ATLA) σε PAB
B/.55.8737
1 ATLA(ATLA) σε PGK
K234.66954
1 ATLA(ATLA) σε QAR
ر.ق202.821531
1 ATLA(ATLA) σε RSD
дин.5,646.596122
1 ATLA(ATLA) σε UZS
soʻm665,162.988812
1 ATLA(ATLA) σε ALL
L4,664.895213
1 ATLA(ATLA) σε ANG
ƒ100.013923
1 ATLA(ATLA) σε AWG
ƒ100.013923
1 ATLA(ATLA) σε BBD
$111.7474
1 ATLA(ATLA) σε BAM
KM93.867816
1 ATLA(ATLA) σε BIF
Fr163,318.8251
1 ATLA(ATLA) σε BND
$72.077073
1 ATLA(ATLA) σε BSD
$55.8737
1 ATLA(ATLA) σε JMD
$8,942.585685
1 ATLA(ATLA) σε KHR
223,494.8
1 ATLA(ATLA) σε KMF
Fr23,802.1962
1 ATLA(ATLA) σε LAK
1,214,645.627881
1 ATLA(ATLA) σε LKR
රු16,962.137846
1 ATLA(ATLA) σε MDL
L948.176689
1 ATLA(ATLA) σε MGA
Ar250,554.43291
1 ATLA(ATLA) σε MOP
P445.872126
1 ATLA(ATLA) σε MVR
854.86761
1 ATLA(ATLA) σε MWK
MK96,667.08837
1 ATLA(ATLA) σε MZN
MT3,570.32943
1 ATLA(ATLA) σε NPR
रु7,902.776128
1 ATLA(ATLA) σε PYG
393,462.5954
1 ATLA(ATLA) σε RWF
Fr80,960.9913
1 ATLA(ATLA) σε SBD
$459.840551
1 ATLA(ATLA) σε SCR
817.990968
1 ATLA(ATLA) σε SRD
$2,151.13745
1 ATLA(ATLA) σε SVC
$487.218664
1 ATLA(ATLA) σε SZL
L966.056273
1 ATLA(ATLA) σε TMT
m195.55795
1 ATLA(ATLA) σε TND
د.ت164.4921728
1 ATLA(ATLA) σε TTD
$377.147475
1 ATLA(ATLA) σε UGX
Sh193,993.4864
1 ATLA(ATLA) σε XAF
Fr31,568.6405
1 ATLA(ATLA) σε XCD
$150.85899
1 ATLA(ATLA) σε XOF
Fr31,568.6405
1 ATLA(ATLA) σε XPF
Fr5,699.1174
1 ATLA(ATLA) σε BWP
P748.148843
1 ATLA(ATLA) σε BZD
$111.7474
1 ATLA(ATLA) σε CVE
$5,310.795185
1 ATLA(ATLA) σε DJF
Fr9,889.6449
1 ATLA(ATLA) σε DOP
$3,579.269222
1 ATLA(ATLA) σε DZD
د.ج7,261.904789
1 ATLA(ATLA) σε FJD
$127.950773
1 ATLA(ATLA) σε GNF
Fr481,631.294
1 ATLA(ATLA) σε GTQ
Q426.875068
1 ATLA(ATLA) σε GYD
$11,656.930031
1 ATLA(ATLA) σε ISK
kr6,928.3388

Whitepaper

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος ATLA
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με ATLA

Πόσο αξίζει το ATLA (ATLA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ATLA στο USD είναι 55.8737 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ATLA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ATLA σε USD είναι $ 55.8737. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ATLA;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ATLA είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ATLA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ATLA είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ATLA;
Το ATLA πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ATLA;
Το ATLA είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ATLA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ATLA είναι $ 7.03M USD.
Θα ανέβει το ATLA υψηλότερα φέτος;
Το ATLA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ATLA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:40:12 (UTC+8)

