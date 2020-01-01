ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ConstitutionDAO (PEOPLE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ConstitutionDAO (PEOPLE) ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.constitutiondao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA Αγοράστε PEOPLE τώρα!

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ConstitutionDAO (PEOPLE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 97.05M $ 97.05M $ 97.05M Συνολική προμήθεια: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 97.05M $ 97.05M $ 97.05M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.18699 $ 0.18699 $ 0.18699 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01918 $ 0.01918 $ 0.01918 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ConstitutionDAO (PEOPLE)

Tokenomics ConstitutionDAO (PEOPLE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ConstitutionDAO (PEOPLE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PEOPLE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PEOPLE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PEOPLE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PEOPLE token!

ConstitutionDAO (PEOPLE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PEOPLE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PEOPLE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PEOPLE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PEOPLE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PEOPLE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PEOPLE Token τώρα!

