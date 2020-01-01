PlayDapp (PDA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το PlayDapp (PDA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες PlayDapp (PDA) PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages. Επίσημη ιστοσελίδα: https://playdapp.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B Αγοράστε PDA τώρα!

PlayDapp (PDA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για PlayDapp (PDA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Συνολική προμήθεια: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 626.22M $ 626.22M $ 626.22M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 Τρέχουσα τιμή: $ 0.005153 $ 0.005153 $ 0.005153 Μάθετε περισσότερα για την τιμή PlayDapp (PDA)

Tokenomics PlayDapp (PDA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του PlayDapp (PDA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PDA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PDA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PDA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PDA token!

Πώς να Αγοράσετε PDA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε PlayDapp (PDA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PDA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PDA στη MEXC τώρα!

PlayDapp (PDA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PDA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PDA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PDA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PDA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PDA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PDA Token τώρα!

