Η σημερινή ζωντανή τιμή Overlay Protocol είναι 0.07589 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο OVL σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής OVL εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Overlay Protocol είναι 0.07589 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο OVL σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής OVL εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το OVL

Πληροφορίες Τιμής OVL

Τι είναι το OVL

Whitepaper OVL

Επίσημος Ιστότοπος OVL

Tokenomics OVL

Προβλέψεις Τιμών OVL

Ιστορικό OVL

Οδηγός Αγοράς OVL

Μετατροπέας νομίσματος OVL-σε-Fiat

Spot OVL

OVL Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Overlay Protocol Λογότ.

Τιμή Overlay Protocol(OVL)

Live Τιμή 1 OVL σε USD

$0.07584
$0.07584$0.07584
+13.16%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:28:54 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.06169
$ 0.06169$ 0.06169
Κατώτ. 24H
$ 0.08763
$ 0.08763$ 0.08763
Υψηλ. 24H

$ 0.06169
$ 0.06169$ 0.06169

$ 0.08763
$ 0.08763$ 0.08763

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

-0.72%

+13.16%

-9.84%

-9.84%

Overlay Protocol (OVL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.07589. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OVL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.06169 και ενός υψηλού $ 0.08763, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OVL είναι $ 0.7841389069548613, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.10678946055291266.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OVL έχει αλλάξει κατά -0.72% την τελευταία ώρα, +13.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Overlay Protocol (OVL) Πληροφορίες αγοράς

No.2042

$ 828.21K
$ 828.21K$ 828.21K

$ 89.40K
$ 89.40K$ 89.40K

$ 7.59M
$ 7.59M$ 7.59M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Overlay Protocol είναι $ 828.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 89.40K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OVL είναι 10.91M, με συνολική προσφορά 88871915.39447941. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.59M

Overlay Protocol (OVL) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Overlay Protocol για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0088199+13.16%
30 ημέρες$ -0.11481-60.21%
60 Ημέρες$ -0.03441-31.20%
90 Ημέρες$ -0.09411-55.36%
Overlay Protocol Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το OVL κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0088199 (+13.16%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Overlay Protocol Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.11481 (-60.21%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Overlay Protocol Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το OVL άλλαξε κατά $ -0.03441 (-31.20%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Overlay Protocol Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.09411 (-55.36%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Overlay Protocol (OVL);

Ελέγξτε τώρα τη Overlay Protocol σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Overlay Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεOVL τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοOverlay Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Overlay Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Overlay Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Overlay Protocol (OVL) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Overlay Protocol (OVL) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Overlay Protocol.

Ελέγξτε την Overlay Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

Overlay Protocol (OVL) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Overlay Protocol (OVL) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του OVL token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Overlay Protocol (OVL)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Overlay Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Overlay Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

OVL σε Τοπικά Νομίσματα

1 Overlay Protocol(OVL) σε VND
1,997.04535
1 Overlay Protocol(OVL) σε AUD
A$0.1153528
1 Overlay Protocol(OVL) σε GBP
0.0576764
1 Overlay Protocol(OVL) σε EUR
0.0652654
1 Overlay Protocol(OVL) σε USD
$0.07589
1 Overlay Protocol(OVL) σε MYR
RM0.3179791
1 Overlay Protocol(OVL) σε TRY
3.18738
1 Overlay Protocol(OVL) σε JPY
¥11.61117
1 Overlay Protocol(OVL) σε ARS
ARS$108.8809008
1 Overlay Protocol(OVL) σε RUB
6.1007971
1 Overlay Protocol(OVL) σε INR
6.7367553
1 Overlay Protocol(OVL) σε IDR
Rp1,264.8328274
1 Overlay Protocol(OVL) σε PHP
4.4539841
1 Overlay Protocol(OVL) σε EGP
￡E.3.56683
1 Overlay Protocol(OVL) σε BRL
R$0.4075293
1 Overlay Protocol(OVL) σε CAD
C$0.106246
1 Overlay Protocol(OVL) σε BDT
9.2479554
1 Overlay Protocol(OVL) σε NGN
109.6671212
1 Overlay Protocol(OVL) σε COP
$291.8843235
1 Overlay Protocol(OVL) σε ZAR
R.1.3182093
1 Overlay Protocol(OVL) σε UAH
3.1714431
1 Overlay Protocol(OVL) σε TZS
T.Sh.186.0048722
1 Overlay Protocol(OVL) σε VES
Bs16.77169
1 Overlay Protocol(OVL) σε CLP
$71.3366
1 Overlay Protocol(OVL) σε PKR
Rs21.431336
1 Overlay Protocol(OVL) σε KZT
40.0684022
1 Overlay Protocol(OVL) σε THB
฿2.4451758
1 Overlay Protocol(OVL) σε TWD
NT$2.3366531
1 Overlay Protocol(OVL) σε AED
د.إ0.2785163
1 Overlay Protocol(OVL) σε CHF
Fr0.060712
1 Overlay Protocol(OVL) σε HKD
HK$0.5896653
1 Overlay Protocol(OVL) σε AMD
֏28.9429282
1 Overlay Protocol(OVL) σε MAD
.د.م0.7004647
1 Overlay Protocol(OVL) σε MXN
$1.4085184
1 Overlay Protocol(OVL) σε SAR
ريال0.2845875
1 Overlay Protocol(OVL) σε ETB
Br11.6589807
1 Overlay Protocol(OVL) σε KES
KSh9.7776676
1 Overlay Protocol(OVL) σε JOD
د.أ0.05380601
1 Overlay Protocol(OVL) σε PLN
0.2792752
1 Overlay Protocol(OVL) σε RON
лв0.3346749
1 Overlay Protocol(OVL) σε SEK
kr0.7201961
1 Overlay Protocol(OVL) σε BGN
лв0.1282541
1 Overlay Protocol(OVL) σε HUF
Ft25.3639558
1 Overlay Protocol(OVL) σε CZK
1.6005201
1 Overlay Protocol(OVL) σε KWD
د.ك0.02314645
1 Overlay Protocol(OVL) σε ILS
0.2466425
1 Overlay Protocol(OVL) σε BOB
Bs0.5228821
1 Overlay Protocol(OVL) σε AZN
0.129013
1 Overlay Protocol(OVL) σε TJS
SM0.6966702
1 Overlay Protocol(OVL) σε GEL
0.2056619
1 Overlay Protocol(OVL) σε AOA
Kz69.5600151
1 Overlay Protocol(OVL) σε BHD
.د.ب0.02845875
1 Overlay Protocol(OVL) σε BMD
$0.07589
1 Overlay Protocol(OVL) σε DKK
kr0.4910083
1 Overlay Protocol(OVL) σε HNL
L1.9898358
1 Overlay Protocol(OVL) σε MUR
3.4712086
1 Overlay Protocol(OVL) σε NAD
$1.3121381
1 Overlay Protocol(OVL) σε NOK
kr0.7680068
1 Overlay Protocol(OVL) σε NZD
$0.1320486
1 Overlay Protocol(OVL) σε PAB
B/.0.07589
1 Overlay Protocol(OVL) σε PGK
K0.318738
1 Overlay Protocol(OVL) σε QAR
ر.ق0.2754807
1 Overlay Protocol(OVL) σε RSD
дин.7.6694434
1 Overlay Protocol(OVL) σε UZS
soʻm903.4522364
1 Overlay Protocol(OVL) σε ALL
L6.3360561
1 Overlay Protocol(OVL) σε ANG
ƒ0.1358431
1 Overlay Protocol(OVL) σε AWG
ƒ0.1358431
1 Overlay Protocol(OVL) σε BBD
$0.15178
1 Overlay Protocol(OVL) σε BAM
KM0.1274952
1 Overlay Protocol(OVL) σε BIF
Fr221.82647
1 Overlay Protocol(OVL) σε BND
$0.0978981
1 Overlay Protocol(OVL) σε BSD
$0.07589
1 Overlay Protocol(OVL) σε JMD
$12.1461945
1 Overlay Protocol(OVL) σε KHR
303.56
1 Overlay Protocol(OVL) σε KMF
Fr32.32914
1 Overlay Protocol(OVL) σε LAK
1,649.7825757
1 Overlay Protocol(OVL) σε LKR
රු23.0386862
1 Overlay Protocol(OVL) σε MDL
L1.2878533
1 Overlay Protocol(OVL) σε MGA
Ar340.313527
1 Overlay Protocol(OVL) σε MOP
P0.6056022
1 Overlay Protocol(OVL) σε MVR
1.161117
1 Overlay Protocol(OVL) σε MWK
MK131.297289
1 Overlay Protocol(OVL) σε MZN
MT4.849371
1 Overlay Protocol(OVL) σε NPR
रु10.7338816
1 Overlay Protocol(OVL) σε PYG
534.41738
1 Overlay Protocol(OVL) σε RWF
Fr109.96461
1 Overlay Protocol(OVL) σε SBD
$0.6245747
1 Overlay Protocol(OVL) σε SCR
1.1110296
1 Overlay Protocol(OVL) σε SRD
$2.921765
1 Overlay Protocol(OVL) σε SVC
$0.6617608
1 Overlay Protocol(OVL) σε SZL
L1.3121381
1 Overlay Protocol(OVL) σε TMT
m0.265615
1 Overlay Protocol(OVL) σε TND
د.ت0.22342016
1 Overlay Protocol(OVL) σε TTD
$0.5122575
1 Overlay Protocol(OVL) σε UGX
Sh263.49008
1 Overlay Protocol(OVL) σε XAF
Fr42.87785
1 Overlay Protocol(OVL) σε XCD
$0.204903
1 Overlay Protocol(OVL) σε XOF
Fr42.87785
1 Overlay Protocol(OVL) σε XPF
Fr7.74078
1 Overlay Protocol(OVL) σε BWP
P1.0161671
1 Overlay Protocol(OVL) σε BZD
$0.15178
1 Overlay Protocol(OVL) σε CVE
$7.2133445
1 Overlay Protocol(OVL) σε DJF
Fr13.43253
1 Overlay Protocol(OVL) σε DOP
$4.8615134
1 Overlay Protocol(OVL) σε DZD
د.ج9.8634233
1 Overlay Protocol(OVL) σε FJD
$0.1737881
1 Overlay Protocol(OVL) σε GNF
Fr654.1718
1 Overlay Protocol(OVL) σε GTQ
Q0.5797996
1 Overlay Protocol(OVL) σε GYD
$15.8329307
1 Overlay Protocol(OVL) σε ISK
kr9.41036

Overlay Protocol Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Overlay Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Overlay Protocol
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Overlay Protocol

Πόσο αξίζει το Overlay Protocol (OVL) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή OVL στο USD είναι 0.07589 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή OVL σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του OVL σε USD είναι $ 0.07589. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Overlay Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το OVL είναι $ 828.21K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OVL;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OVL είναι 10.91M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του OVL;
Το OVL πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.7841389069548613 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του OVL;
Το OVL είχε τιμή ATL ύψους 0.10678946055291266 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του OVL;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το OVL είναι $ 89.40K USD.
Θα ανέβει το OVL υψηλότερα φέτος;
Το OVL μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την OVL πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:28:54 (UTC+8)

Δημοφιλή νέα

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

