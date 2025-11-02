Τι είναι Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved. Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Overlay Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.



Επιπλέον, μπορείτε να:

- ΕλέγξετεOVL τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.

- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοOverlay Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Overlay Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Overlay Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Overlay Protocol (OVL) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Overlay Protocol (OVL) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Overlay Protocol.

Ελέγξτε την Overlay Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

Overlay Protocol (OVL) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Overlay Protocol (OVL) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του OVL token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Overlay Protocol (OVL)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Overlay Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Overlay Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

OVL σε Τοπικά Νομίσματα

Δοκιμάστε τον μετατροπέα

Overlay Protocol Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Overlay Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Overlay Protocol Πόσο αξίζει το Overlay Protocol (OVL) σήμερα; Η ζωντανή τιμή OVL στο USD είναι 0.07589 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή OVL σε USD; $ 0.07589 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του OVL σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Overlay Protocol; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το OVL είναι $ 828.21K USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OVL; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OVL είναι 10.91M USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του OVL; Το OVL πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.7841389069548613 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του OVL; Το OVL είχε τιμή ATL ύψους 0.10678946055291266 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του OVL; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το OVL είναι $ 89.40K USD . Θα ανέβει το OVL υψηλότερα φέτος; Το OVL μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την OVL πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

Overlay Protocol (OVL) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8) Τύπος Πληροφορίες 11-02 15:42:00 Ενημερώσεις κλάδου The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Ενημερώσεις κλάδου Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Ενημερώσεις κλάδου Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Ενημερώσεις κλάδου Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Ενημερώσεις κλάδου Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Ενημερώσεις κλάδου $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025