Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του Overlay Protocol % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $0.08112 $0.08112 $0.08112 +13.61% USD Πραγματικό Πρόβλεψη Overlay Protocol Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Overlay Protocol θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.08112 το 2025. Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Overlay Protocol θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.085176 το 2026. Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του OVL το 2027 είναι $ 0.089434 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του OVL το 2028 είναι $ 0.093906 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του OVL το 2029 είναι $ 0.098601 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του OVL το 2030 είναι $ 0.103531 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του Overlay Protocol θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.168642. Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του Overlay Protocol θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.274701. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.08112 0.00%

2026 $ 0.085176 5.00%

2027 $ 0.089434 10.25%

2028 $ 0.093906 15.76%

2029 $ 0.098601 21.55%

2030 $ 0.103531 27.63%

2031 $ 0.108708 34.01%

2032 $ 0.114143 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 0.119851 47.75%

2034 $ 0.125843 55.13%

2035 $ 0.132135 62.89%

2036 $ 0.138742 71.03%

2037 $ 0.145679 79.59%

2038 $ 0.152963 88.56%

2039 $ 0.160612 97.99%

2040 $ 0.168642 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του Overlay Protocol για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 0.08112 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 0.081131 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 0.081197 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 0.081453 0.41% Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το OVL στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.08112 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το OVL, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.081131 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το OVL, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $0.081197 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. Overlay Protocol (OVL) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για OVL είναι $0.081453 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών Overlay Protocol Τρέχουσα Τιμή $ 0.08112$ 0.08112 $ 0.08112 Αλλαγή τιμής (24ω) +13.61% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 885.84K$ 885.84K $ 885.84K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.91M 10.91M 10.91M Όγκος (24 ώρες) $ 91.06K$ 91.06K $ 91.06K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του OVL είναι $ 0.08112. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των +13.61%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 91.06K. Επιπλέον, το OVL έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 10.91Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 885.84K. Προβολή ζωντανής τιμής OVL

Overlay Protocol Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής Overlay Protocol, η τρέχουσα τιμή του Overlay Protocol είναι 0.08117USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του Overlay Protocol(OVL) είναι 0.00 OVL , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $885.84K . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες 0.10% $ 0.007060 $ 0.08763 $ 0.06799

7 ημέρες -0.13% $ -0.012479 $ 0.09617 $ 0.05667

30 ημέρες -0.56% $ -0.10486 $ 0.1894 $ 0.05667 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το Overlay Protocol έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $0.007060 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά 0.10% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το Overlay Protocol ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.09617 και κατώτατη $0.05667 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά -0.13% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του OVL για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το Overlay Protocol παρουσίασε μια μεταβολή κατά -0.56% , η οποία αντανακλά περίπου το $-0.10486 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το OVL θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του Overlay Protocol για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του OVL

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Overlay Protocol (OVL ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Overlay Protocol είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του OVL με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το Overlay Protocol για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του OVL, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του Overlay Protocol. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του OVL. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του OVL για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του Overlay Protocol.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής OVL;

OVL Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε OVL τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το OVL θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του OVL τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής Overlay Protocol (OVL), η προβλεπόμενη τιμή του OVL θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 OVL το 2026; Η τιμή του 1 Overlay Protocol (OVL) σήμερα είναι $0.08112 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το OVL θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του OVL το 2027; Το Overlay Protocol (OVL) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 OVL έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του OVL για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Overlay Protocol (OVL) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του OVL για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Overlay Protocol (OVL) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 OVL το 2030; Η τιμή του 1 Overlay Protocol (OVL) σήμερα είναι $0.08112 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το OVL θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του OVL για το 2040; Το Overlay Protocol (OVL) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 OVL έως το 2040. Εγγραφή Τώρα