Πληροφορίες Openfabric AI (OFN) Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. Επίσημη ιστοσελίδα: https://openfabric.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8899ec96ed8c96b5c86c23c3f069c3def75b6d97 Αγοράστε OFN τώρα!

Openfabric AI (OFN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Openfabric AI (OFN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 489.57K $ 489.57K $ 489.57K Συνολική προμήθεια: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 174.85M $ 174.85M $ 174.85M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.9178 $ 0.9178 $ 0.9178 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0028 $ 0.0028 $ 0.0028 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Openfabric AI (OFN)

Tokenomics Openfabric AI (OFN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Openfabric AI (OFN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OFN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OFN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OFN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OFN token!

Πώς να Αγοράσετε OFN Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Openfabric AI (OFN) στο χαρτοφυλάκιό σας;

