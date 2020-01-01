NFPrompt (NFP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NFPrompt (NFP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες NFPrompt (NFP) NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators. Επίσημη ιστοσελίδα: https://nfprompt.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.nfprompt.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x551897f8203bd131b350601D3aC0679Ba0Fc0136 Αγοράστε NFP τώρα!

NFPrompt (NFP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NFPrompt (NFP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 32.67M $ 32.67M $ 32.67M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 472.94M $ 472.94M $ 472.94M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 69.08M $ 69.08M $ 69.08M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.5653 $ 1.5653 $ 1.5653 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 Τρέχουσα τιμή: $ 0.06908 $ 0.06908 $ 0.06908 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NFPrompt (NFP)

Tokenomics NFPrompt (NFP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NFPrompt (NFP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NFP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NFP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NFP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NFP token!

Πώς να Αγοράσετε NFP Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε NFPrompt (NFP) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς NFP, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε NFP στη MEXC τώρα!

NFPrompt (NFP) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών NFP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών NFP τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής NFP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NFP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NFP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NFP Token τώρα!

