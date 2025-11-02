ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή NetX είναι 0.7716 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NETX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NETX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το NETX

Πληροφορίες Τιμής NETX

Τι είναι το NETX

Whitepaper NETX

Επίσημος Ιστότοπος NETX

Tokenomics NETX

Προβλέψεις Τιμών NETX

Ιστορικό NETX

Οδηγός Αγοράς NETX

NetX Λογότ.

Τιμή NetX(NETX)

Live Τιμή 1 NETX σε USD

$0.7713
$0.7713$0.7713
-2.37%1D
USD
NetX (NETX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:24:15 (UTC+8)

NetX (NETX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.7206
$ 0.7206$ 0.7206
Κατώτ. 24H
$ 0.8419
$ 0.8419$ 0.8419
Υψηλ. 24H

$ 0.7206
$ 0.7206$ 0.7206

$ 0.8419
$ 0.8419$ 0.8419

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642$ 0.658241367627642

+1.52%

-2.37%

-4.62%

-4.62%

NetX (NETX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.7716. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NETX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.7206 και ενός υψηλού $ 0.8419, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NETX είναι $ 1.9687184275031666, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.658241367627642.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NETX έχει αλλάξει κατά +1.52% την τελευταία ώρα, -2.37% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NetX (NETX) Πληροφορίες αγοράς

No.1038

$ 12.58M
$ 12.58M$ 12.58M

$ 284.58K
$ 284.58K$ 284.58K

$ 15.43M
$ 15.43M$ 15.43M

16.30M
16.30M 16.30M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

81.50%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NetX είναι $ 12.58M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 284.58K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NETX είναι 16.30M, με συνολική προσφορά 20000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.43M

NetX (NETX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών NetX για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.018724-2.37%
30 ημέρες$ -0.5563-41.90%
60 Ημέρες$ +0.2716+54.32%
90 Ημέρες$ +0.2716+54.32%
NetX Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το NETX κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.018724 (-2.37%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

NetX Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.5563 (-41.90%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

NetX Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το NETX άλλαξε κατά $ +0.2716 (+54.32%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

NetX Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.2716 (+54.32%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του NetX (NETX);

Ελέγξτε τώρα τη NetX σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των NetXεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεNETX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοNetX ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας NetX ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

NetX Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το NetX (NETX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία NetX (NETX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το NetX.

Ελέγξτε την NetX πρόβλεψη τιμής τώρα!

NetX (NETX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του NetX (NETX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NETX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε NetX (NETX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε NetX? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα NetX στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

NETX σε Τοπικά Νομίσματα

1 NetX(NETX) σε VND
20,304.654
1 NetX(NETX) σε AUD
A$1.172832
1 NetX(NETX) σε GBP
0.586416
1 NetX(NETX) σε EUR
0.663576
1 NetX(NETX) σε USD
$0.7716
1 NetX(NETX) σε MYR
RM3.233004
1 NetX(NETX) σε TRY
32.4072
1 NetX(NETX) σε JPY
¥118.0548
1 NetX(NETX) σε ARS
ARS$1,107.029952
1 NetX(NETX) σε RUB
62.028924
1 NetX(NETX) σε INR
68.494932
1 NetX(NETX) σε IDR
Rp12,859.994856
1 NetX(NETX) σε PHP
45.285204
1 NetX(NETX) σε EGP
￡E.36.2652
1 NetX(NETX) σε BRL
R$4.143492
1 NetX(NETX) σε CAD
C$1.08024
1 NetX(NETX) σε BDT
94.027176
1 NetX(NETX) σε NGN
1,115.023728
1 NetX(NETX) σε COP
$2,967.68934
1 NetX(NETX) σε ZAR
R.13.402692
1 NetX(NETX) σε UAH
32.245164
1 NetX(NETX) σε TZS
T.Sh.1,891.176168
1 NetX(NETX) σε VES
Bs170.5236
1 NetX(NETX) σε CLP
$725.304
1 NetX(NETX) σε PKR
Rs217.89984
1 NetX(NETX) σε KZT
407.389368
1 NetX(NETX) σε THB
฿24.860952
1 NetX(NETX) σε TWD
NT$23.757564
1 NetX(NETX) σε AED
د.إ2.831772
1 NetX(NETX) σε CHF
Fr0.61728
1 NetX(NETX) σε HKD
HK$5.995332
1 NetX(NETX) σε AMD
֏294.272808
1 NetX(NETX) σε MAD
.د.م7.121868
1 NetX(NETX) σε MXN
$14.320896
1 NetX(NETX) σε SAR
ريال2.8935
1 NetX(NETX) σε ETB
Br118.540908
1 NetX(NETX) σε KES
KSh99.412944
1 NetX(NETX) σε JOD
د.أ0.5470644
1 NetX(NETX) σε PLN
2.839488
1 NetX(NETX) σε RON
лв3.402756
1 NetX(NETX) σε SEK
kr7.322484
1 NetX(NETX) σε BGN
лв1.304004
1 NetX(NETX) σε HUF
Ft257.884152
1 NetX(NETX) σε CZK
16.273044
1 NetX(NETX) σε KWD
د.ك0.235338
1 NetX(NETX) σε ILS
2.5077
1 NetX(NETX) σε BOB
Bs5.316324
1 NetX(NETX) σε AZN
1.31172
1 NetX(NETX) σε TJS
SM7.083288
1 NetX(NETX) σε GEL
2.091036
1 NetX(NETX) σε AOA
Kz707.240844
1 NetX(NETX) σε BHD
.د.ب0.28935
1 NetX(NETX) σε BMD
$0.7716
1 NetX(NETX) σε DKK
kr4.992252
1 NetX(NETX) σε HNL
L20.231352
1 NetX(NETX) σε MUR
35.292984
1 NetX(NETX) σε NAD
$13.340964
1 NetX(NETX) σε NOK
kr7.808592
1 NetX(NETX) σε NZD
$1.342584
1 NetX(NETX) σε PAB
B/.0.7716
1 NetX(NETX) σε PGK
K3.24072
1 NetX(NETX) σε QAR
ر.ق2.800908
1 NetX(NETX) σε RSD
дин.77.977896
1 NetX(NETX) σε UZS
soʻm9,185.712816
1 NetX(NETX) σε ALL
L64.420884
1 NetX(NETX) σε ANG
ƒ1.381164
1 NetX(NETX) σε AWG
ƒ1.381164
1 NetX(NETX) σε BBD
$1.5432
1 NetX(NETX) σε BAM
KM1.296288
1 NetX(NETX) σε BIF
Fr2,255.3868
1 NetX(NETX) σε BND
$0.995364
1 NetX(NETX) σε BSD
$0.7716
1 NetX(NETX) σε JMD
$123.49458
1 NetX(NETX) σε KHR
3,086.4
1 NetX(NETX) σε KMF
Fr328.7016
1 NetX(NETX) σε LAK
16,773.912708
1 NetX(NETX) σε LKR
රු234.242328
1 NetX(NETX) σε MDL
L13.094052
1 NetX(NETX) σε MGA
Ar3,460.08588
1 NetX(NETX) σε MOP
P6.157368
1 NetX(NETX) σε MVR
11.80548
1 NetX(NETX) σε MWK
MK1,334.94516
1 NetX(NETX) σε MZN
MT49.30524
1 NetX(NETX) σε NPR
रु109.135104
1 NetX(NETX) σε PYG
5,433.6072
1 NetX(NETX) σε RWF
Fr1,118.0484
1 NetX(NETX) σε SBD
$6.350268
1 NetX(NETX) σε SCR
11.296224
1 NetX(NETX) σε SRD
$29.7066
1 NetX(NETX) σε SVC
$6.728352
1 NetX(NETX) σε SZL
L13.340964
1 NetX(NETX) σε TMT
m2.7006
1 NetX(NETX) σε TND
د.ت2.2715904
1 NetX(NETX) σε TTD
$5.2083
1 NetX(NETX) σε UGX
Sh2,678.9952
1 NetX(NETX) σε XAF
Fr435.954
1 NetX(NETX) σε XCD
$2.08332
1 NetX(NETX) σε XOF
Fr435.954
1 NetX(NETX) σε XPF
Fr78.7032
1 NetX(NETX) σε BWP
P10.331724
1 NetX(NETX) σε BZD
$1.5432
1 NetX(NETX) σε CVE
$73.34058
1 NetX(NETX) σε DJF
Fr136.5732
1 NetX(NETX) σε DOP
$49.428696
1 NetX(NETX) σε DZD
د.ج100.284852
1 NetX(NETX) σε FJD
$1.766964
1 NetX(NETX) σε GNF
Fr6,651.192
1 NetX(NETX) σε GTQ
Q5.895024
1 NetX(NETX) σε GYD
$160.978908
1 NetX(NETX) σε ISK
kr95.6784

NetX Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του NetX, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος NetX
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με NetX

Πόσο αξίζει το NetX (NETX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NETX στο USD είναι 0.7716 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NETX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NETX σε USD είναι $ 0.7716. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του NetX;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NETX είναι $ 12.58M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NETX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NETX είναι 16.30M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NETX;
Το NETX πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.9687184275031666 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NETX;
Το NETX είχε τιμή ATL ύψους 0.658241367627642 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NETX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NETX είναι $ 284.58K USD.
Θα ανέβει το NETX υψηλότερα φέτος;
Το NETX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NETX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:24:15 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής NETX-σε-USD

Ποσό

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.7715 USD

Συναλλαγή NETX

NETX/USDT
$0.7713
$0.7713$0.7713
-2.41%

