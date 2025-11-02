ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή River είναι 7.1424 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RIVER σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RIVER εύκολα στη MEXC τώρα.

River Λογότ.

Τιμή River(RIVER)

Live Τιμή 1 RIVER σε USD

$7.1407
$7.1407$7.1407
-1.28%1D
USD
River (RIVER) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:36:34 (UTC+8)

River (RIVER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 7.0501
$ 7.0501$ 7.0501
Κατώτ. 24H
$ 7.5515
$ 7.5515$ 7.5515
Υψηλ. 24H

$ 7.0501
$ 7.0501$ 7.0501

$ 7.5515
$ 7.5515$ 7.5515

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-0.12%

-1.28%

+0.10%

+0.10%

River (RIVER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 7.1424. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RIVER μεταξύ ενός χαμηλού $ 7.0501 και ενός υψηλού $ 7.5515, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RIVER είναι $ 10.246419991222751, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.137662800262792.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RIVER έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, -1.28% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

River (RIVER) Πληροφορίες αγοράς

No.261

$ 139.99M
$ 139.99M$ 139.99M

$ 161.78K
$ 161.78K$ 161.78K

$ 714.24M
$ 714.24M$ 714.24M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του River είναι $ 139.99M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 161.78K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RIVER είναι 19.60M, με συνολική προσφορά 100000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 714.24M

River (RIVER) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών River για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.092586-1.28%
30 ημέρες$ +4.5659+177.21%
60 Ημέρες$ +6.6424+1,328.48%
90 Ημέρες$ +6.6424+1,328.48%
River Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το RIVER κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.092586 (-1.28%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

River Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +4.5659 (+177.21%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

River Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το RIVER άλλαξε κατά $ +6.6424 (+1,328.48%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

River Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +6.6424 (+1,328.48%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του River (RIVER);

Ελέγξτε τώρα τη River σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Riverεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεRIVER τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοRiver ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας River ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

River Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το River (RIVER) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία River (RIVER) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το River.

Ελέγξτε την River πρόβλεψη τιμής τώρα!

River (RIVER) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του River (RIVER) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RIVER token τώρα!

Πώς να αγοράσετε River (RIVER)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε River? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα River στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του River, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος River
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με River

Πόσο αξίζει το River (RIVER) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RIVER στο USD είναι 7.1424 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RIVER σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RIVER σε USD είναι $ 7.1424. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του River;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RIVER είναι $ 139.99M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RIVER;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RIVER είναι 19.60M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RIVER;
Το RIVER πέτυχε τιμή ATH ύψους 10.246419991222751 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RIVER;
Το RIVER είχε τιμή ATL ύψους 1.137662800262792 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RIVER;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RIVER είναι $ 161.78K USD.
Θα ανέβει το RIVER υψηλότερα φέτος;
Το RIVER μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RIVER πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:36:34 (UTC+8)

River (RIVER) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

1 RIVER = 7.1424 USD

