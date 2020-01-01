NATIX Network (NATIX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NATIX Network (NATIX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες NATIX Network (NATIX) NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.natix.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.natix.network/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX Αγοράστε NATIX τώρα!

NATIX Network (NATIX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NATIX Network (NATIX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 12.55M $ 12.55M $ 12.55M Συνολική προμήθεια: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 16.13B $ 16.13B $ 16.13B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 77.79M $ 77.79M $ 77.79M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000778 $ 0.000778 $ 0.000778 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NATIX Network (NATIX)

Tokenomics NATIX Network (NATIX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NATIX Network (NATIX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NATIX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NATIX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NATIX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NATIX token!

Πώς να Αγοράσετε NATIX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε NATIX Network (NATIX) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς NATIX, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε NATIX στη MEXC τώρα!

NATIX Network (NATIX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών NATIX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών NATIX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής NATIX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NATIX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NATIX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NATIX Token τώρα!

