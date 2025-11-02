ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Micron Technology είναι 219.45 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MUON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MUON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Micron Technology είναι 219.45 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MUON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MUON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MUON

Πληροφορίες Τιμής MUON

Τι είναι το MUON

Επίσημος Ιστότοπος MUON

Tokenomics MUON

Προβλέψεις Τιμών MUON

Ιστορικό MUON

Οδηγός Αγοράς MUON

Μετατροπέας νομίσματος MUON-σε-Fiat

Spot MUON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Micron Technology Λογότ.

Τιμή Micron Technology(MUON)

Live Τιμή 1 MUON σε USD

$219.77
$219.77$219.77
-2.34%1D
USD
Micron Technology (MUON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:23:18 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 219.34
$ 219.34$ 219.34
Κατώτ. 24H
$ 230.17
$ 230.17$ 230.17
Υψηλ. 24H

$ 219.34
$ 219.34$ 219.34

$ 230.17
$ 230.17$ 230.17

$ 232.00655613035653
$ 232.00655613035653$ 232.00655613035653

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

-1.99%

-2.34%

+0.35%

+0.35%

Micron Technology (MUON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 219.45. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MUON μεταξύ ενός χαμηλού $ 219.34 και ενός υψηλού $ 230.17, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MUON είναι $ 232.00655613035653, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 117.45321659889592.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MUON έχει αλλάξει κατά -1.99% την τελευταία ώρα, -2.34% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Micron Technology (MUON) Πληροφορίες αγοράς

No.1930

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 78.14K
$ 78.14K$ 78.14K

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

7.35K
7.35K 7.35K

7,346.64755502
7,346.64755502 7,346.64755502

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Micron Technology είναι $ 1.61M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 78.14K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MUON είναι 7.35K, με συνολική προσφορά 7346.64755502. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.61M

Micron Technology (MUON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Micron Technology για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -5.2658-2.34%
30 ημέρες$ +34.25+18.49%
60 Ημέρες$ +119.45+119.45%
90 Ημέρες$ +119.45+119.45%
Micron Technology Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MUON κατέγραψε μια αλλαγή $ -5.2658 (-2.34%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Micron Technology Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +34.25 (+18.49%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Micron Technology Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MUON άλλαξε κατά $ +119.45 (+119.45%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Micron Technology Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +119.45 (+119.45%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Micron Technology (MUON);

Ελέγξτε τώρα τη Micron Technology σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Micron Technology (MUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Micron Technologyεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMUON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMicron Technology ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Micron Technology ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Micron Technology Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Micron Technology (MUON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Micron Technology (MUON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Micron Technology.

Ελέγξτε την Micron Technology πρόβλεψη τιμής τώρα!

Micron Technology (MUON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Micron Technology (MUON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MUON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Micron Technology (MUON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Micron Technology? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Micron Technology στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MUON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Micron Technology(MUON) σε VND
5,774,826.75
1 Micron Technology(MUON) σε AUD
A$333.564
1 Micron Technology(MUON) σε GBP
166.782
1 Micron Technology(MUON) σε EUR
188.727
1 Micron Technology(MUON) σε USD
$219.45
1 Micron Technology(MUON) σε MYR
RM919.4955
1 Micron Technology(MUON) σε TRY
9,216.9
1 Micron Technology(MUON) σε JPY
¥33,575.85
1 Micron Technology(MUON) σε ARS
ARS$314,849.304
1 Micron Technology(MUON) σε RUB
17,641.5855
1 Micron Technology(MUON) σε INR
19,480.5765
1 Micron Technology(MUON) σε IDR
Rp3,657,498.537
1 Micron Technology(MUON) σε PHP
12,879.5205
1 Micron Technology(MUON) σε EGP
￡E.10,314.15
1 Micron Technology(MUON) σε BRL
R$1,178.4465
1 Micron Technology(MUON) σε CAD
C$307.23
1 Micron Technology(MUON) σε BDT
26,742.177
1 Micron Technology(MUON) σε NGN
317,122.806
1 Micron Technology(MUON) σε COP
$844,037.6175
1 Micron Technology(MUON) σε ZAR
R.3,811.8465
1 Micron Technology(MUON) σε UAH
9,170.8155
1 Micron Technology(MUON) σε TZS
T.Sh.537,867.561
1 Micron Technology(MUON) σε VES
Bs48,498.45
1 Micron Technology(MUON) σε CLP
$206,283
1 Micron Technology(MUON) σε PKR
Rs61,972.68
1 Micron Technology(MUON) σε KZT
115,865.211
1 Micron Technology(MUON) σε THB
฿7,070.679
1 Micron Technology(MUON) σε TWD
NT$6,756.8655
1 Micron Technology(MUON) σε AED
د.إ805.3815
1 Micron Technology(MUON) σε CHF
Fr175.56
1 Micron Technology(MUON) σε HKD
HK$1,705.1265
1 Micron Technology(MUON) σε AMD
֏83,693.841
1 Micron Technology(MUON) σε MAD
.د.م2,025.5235
1 Micron Technology(MUON) σε MXN
$4,072.992
1 Micron Technology(MUON) σε SAR
ريال822.9375
1 Micron Technology(MUON) σε ETB
Br33,714.1035
1 Micron Technology(MUON) σε KES
KSh28,273.938
1 Micron Technology(MUON) σε JOD
د.أ155.59005
1 Micron Technology(MUON) σε PLN
807.576
1 Micron Technology(MUON) σε RON
лв967.7745
1 Micron Technology(MUON) σε SEK
kr2,082.5805
1 Micron Technology(MUON) σε BGN
лв370.8705
1 Micron Technology(MUON) σε HUF
Ft73,344.579
1 Micron Technology(MUON) σε CZK
4,628.2005
1 Micron Technology(MUON) σε KWD
د.ك66.93225
1 Micron Technology(MUON) σε ILS
713.2125
1 Micron Technology(MUON) σε BOB
Bs1,512.0105
1 Micron Technology(MUON) σε AZN
373.065
1 Micron Technology(MUON) σε TJS
SM2,014.551
1 Micron Technology(MUON) σε GEL
594.7095
1 Micron Technology(MUON) σε AOA
Kz201,145.6755
1 Micron Technology(MUON) σε BHD
.د.ب82.29375
1 Micron Technology(MUON) σε BMD
$219.45
1 Micron Technology(MUON) σε DKK
kr1,419.8415
1 Micron Technology(MUON) σε HNL
L5,753.979
1 Micron Technology(MUON) σε MUR
10,037.643
1 Micron Technology(MUON) σε NAD
$3,794.2905
1 Micron Technology(MUON) σε NOK
kr2,220.834
1 Micron Technology(MUON) σε NZD
$381.843
1 Micron Technology(MUON) σε PAB
B/.219.45
1 Micron Technology(MUON) σε PGK
K921.69
1 Micron Technology(MUON) σε QAR
ر.ق796.6035
1 Micron Technology(MUON) σε RSD
дин.22,177.617
1 Micron Technology(MUON) σε UZS
soʻm2,612,499.582
1 Micron Technology(MUON) σε ALL
L18,321.8805
1 Micron Technology(MUON) σε ANG
ƒ392.8155
1 Micron Technology(MUON) σε AWG
ƒ392.8155
1 Micron Technology(MUON) σε BBD
$438.9
1 Micron Technology(MUON) σε BAM
KM368.676
1 Micron Technology(MUON) σε BIF
Fr641,452.35
1 Micron Technology(MUON) σε BND
$283.0905
1 Micron Technology(MUON) σε BSD
$219.45
1 Micron Technology(MUON) σε JMD
$35,122.9725
1 Micron Technology(MUON) σε KHR
877,800
1 Micron Technology(MUON) σε KMF
Fr93,485.7
1 Micron Technology(MUON) σε LAK
4,770,652.0785
1 Micron Technology(MUON) σε LKR
රු66,620.631
1 Micron Technology(MUON) σε MDL
L3,724.0665
1 Micron Technology(MUON) σε MGA
Ar984,079.635
1 Micron Technology(MUON) σε MOP
P1,751.211
1 Micron Technology(MUON) σε MVR
3,357.585
1 Micron Technology(MUON) σε MWK
MK379,670.445
1 Micron Technology(MUON) σε MZN
MT14,022.855
1 Micron Technology(MUON) σε NPR
रु31,039.008
1 Micron Technology(MUON) σε PYG
1,545,366.9
1 Micron Technology(MUON) σε RWF
Fr317,983.05
1 Micron Technology(MUON) σε SBD
$1,806.0735
1 Micron Technology(MUON) σε SCR
3,212.748
1 Micron Technology(MUON) σε SRD
$8,448.825
1 Micron Technology(MUON) σε SVC
$1,913.604
1 Micron Technology(MUON) σε SZL
L3,794.2905
1 Micron Technology(MUON) σε TMT
m768.075
1 Micron Technology(MUON) σε TND
د.ت646.0608
1 Micron Technology(MUON) σε TTD
$1,481.2875
1 Micron Technology(MUON) σε UGX
Sh761,930.4
1 Micron Technology(MUON) σε XAF
Fr123,989.25
1 Micron Technology(MUON) σε XCD
$592.515
1 Micron Technology(MUON) σε XOF
Fr123,989.25
1 Micron Technology(MUON) σε XPF
Fr22,383.9
1 Micron Technology(MUON) σε BWP
P2,938.4355
1 Micron Technology(MUON) σε BZD
$438.9
1 Micron Technology(MUON) σε CVE
$20,858.7225
1 Micron Technology(MUON) σε DJF
Fr38,842.65
1 Micron Technology(MUON) σε DOP
$14,057.967
1 Micron Technology(MUON) σε DZD
د.ج28,521.9165
1 Micron Technology(MUON) σε FJD
$502.5405
1 Micron Technology(MUON) σε GNF
Fr1,891,659
1 Micron Technology(MUON) σε GTQ
Q1,676.598
1 Micron Technology(MUON) σε GYD
$45,783.8535
1 Micron Technology(MUON) σε ISK
kr27,211.8

Micron Technology Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Micron Technology, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Micron Technology
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Micron Technology

Πόσο αξίζει το Micron Technology (MUON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MUON στο USD είναι 219.45 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MUON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MUON σε USD είναι $ 219.45. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Micron Technology;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MUON είναι $ 1.61M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MUON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MUON είναι 7.35K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MUON;
Το MUON πέτυχε τιμή ATH ύψους 232.00655613035653 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MUON;
Το MUON είχε τιμή ATL ύψους 117.45321659889592 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MUON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MUON είναι $ 78.14K USD.
Θα ανέβει το MUON υψηλότερα φέτος;
Το MUON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MUON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:23:18 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής MUON-σε-USD

Ποσό

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 219.45 USD

Συναλλαγή MUON

MUON/USDT
$219.77
$219.77$219.77
-1.35%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,763.47
$110,763.47$110,763.47

+0.43%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,875.23
$3,875.23$3,875.23

-0.52%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03025
$0.03025$0.03025

+0.66%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.46
$185.46$185.46

-0.51%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,763.47
$110,763.47$110,763.47

+0.43%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,875.23
$3,875.23$3,875.23

-0.52%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.16
$92.16$92.16

+29.96%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.46
$185.46$185.46

-0.51%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5167
$2.5167$2.5167

+0.63%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7040
$0.7040$0.7040

+1,308.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05661
$0.05661$0.05661

+183.05%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07815
$0.07815$0.07815

-7.35%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7040
$0.7040$0.7040

+1,308.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044009
$0.0044009$0.0044009

+115.76%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.570416
$2.570416$2.570416

+79.08%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07028
$0.07028$0.07028

+61.34%