Πληροφορίες MSQUARE (MSQ) MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://globalmsq.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499 Αγοράστε MSQ τώρα!

MSQUARE (MSQ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MSQUARE (MSQ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 69.45M $ 69.45M $ 69.45M Συνολική προμήθεια: $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 300.48M $ 300.48M $ 300.48M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 60 $ 60 $ 60 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 Τρέχουσα τιμή: $ 11.594 $ 11.594 $ 11.594 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MSQUARE (MSQ)

Tokenomics MSQUARE (MSQ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MSQUARE (MSQ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MSQ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MSQ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MSQ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MSQ token!

MSQUARE (MSQ) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MSQ βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MSQ τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MSQ Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MSQ; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MSQ συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MSQ Token τώρα!

