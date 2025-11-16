Εξερευνήστε τα tokenomics McDonald s xStock (MCDX) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token MCDX, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics McDonald s xStock (MCDX) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token MCDX, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!