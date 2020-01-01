MARS4 (MARS4) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MARS4 (MARS4), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MARS4 (MARS4) Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.mars4.me/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87 Αγοράστε MARS4 τώρα!

MARS4 (MARS4) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MARS4 (MARS4), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 258.89K $ 258.89K $ 258.89K Συνολική προμήθεια: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 417.04K $ 417.04K $ 417.04K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.08849 $ 0.08849 $ 0.08849 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00010426 $ 0.00010426 $ 0.00010426 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MARS4 (MARS4)

Tokenomics MARS4 (MARS4): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MARS4 (MARS4) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MARS4 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MARS4 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MARS4, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MARS4 token!

MARS4 (MARS4) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MARS4 βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MARS4 τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MARS4 Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MARS4; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MARS4 συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MARS4 Token τώρα!

