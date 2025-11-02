ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Mastercard είναι 552.24 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MAON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MAON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MAON

Πληροφορίες Τιμής MAON

Τι είναι το MAON

Επίσημος Ιστότοπος MAON

Tokenomics MAON

Προβλέψεις Τιμών MAON

Ιστορικό MAON

Οδηγός Αγοράς MAON

Μετατροπέας νομίσματος MAON-σε-Fiat

Spot MAON

Mastercard Λογότ.

Τιμή Mastercard(MAON)

Live Τιμή 1 MAON σε USD

$552.09
-0.83%1D
USD
Mastercard (MAON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:16:59 (UTC+8)

Mastercard (MAON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 551.98
Κατώτ. 24H
$ 557.67
Υψηλ. 24H

$ 551.98
$ 557.67
$ 604.8777949802613
$ 542.7603869563253
0.00%

-0.83%

-4.54%

-4.54%

Mastercard (MAON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 552.24. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAON μεταξύ ενός χαμηλού $ 551.98 και ενός υψηλού $ 557.67, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAON είναι $ 604.8777949802613, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 542.7603869563253.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAON έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -0.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mastercard (MAON) Πληροφορίες αγοράς

No.2118

$ 1.12M
$ 55.65K
$ 1.12M
2.02K
2,020.83795344
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mastercard είναι $ 1.12M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.65K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAON είναι 2.02K, με συνολική προσφορά 2020.83795344. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.12M

Mastercard (MAON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Mastercard για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -4.6207-0.83%
30 ημέρες$ -25.78-4.47%
60 Ημέρες$ +2.24+0.40%
90 Ημέρες$ +2.24+0.40%
Mastercard Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MAON κατέγραψε μια αλλαγή $ -4.6207 (-0.83%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Mastercard Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -25.78 (-4.47%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Mastercard Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MAON άλλαξε κατά $ +2.24 (+0.40%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Mastercard Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +2.24 (+0.40%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Mastercard (MAON);

Ελέγξτε τώρα τη Mastercard σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Mastercard (MAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Mastercardεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMAON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMastercard ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Mastercard ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Mastercard Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Mastercard (MAON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Mastercard (MAON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Mastercard.

Ελέγξτε την Mastercard πρόβλεψη τιμής τώρα!

Mastercard (MAON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Mastercard (MAON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MAON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Mastercard (MAON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Mastercard? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Mastercard στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MAON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Mastercard(MAON) σε VND
14,532,195.6
1 Mastercard(MAON) σε AUD
A$839.4048
1 Mastercard(MAON) σε GBP
419.7024
1 Mastercard(MAON) σε EUR
474.9264
1 Mastercard(MAON) σε USD
$552.24
1 Mastercard(MAON) σε MYR
RM2,313.8856
1 Mastercard(MAON) σε TRY
23,194.08
1 Mastercard(MAON) σε JPY
¥84,492.72
1 Mastercard(MAON) σε ARS
ARS$792,309.7728
1 Mastercard(MAON) σε RUB
44,394.5736
1 Mastercard(MAON) σε INR
49,022.3448
1 Mastercard(MAON) σε IDR
Rp9,203,996.3184
1 Mastercard(MAON) σε PHP
32,410.9656
1 Mastercard(MAON) σε EGP
￡E.25,955.28
1 Mastercard(MAON) σε BRL
R$2,965.5288
1 Mastercard(MAON) σε CAD
C$773.136
1 Mastercard(MAON) σε BDT
67,295.9664
1 Mastercard(MAON) σε NGN
798,030.9792
1 Mastercard(MAON) σε COP
$2,123,997.876
1 Mastercard(MAON) σε ZAR
R.9,592.4088
1 Mastercard(MAON) σε UAH
23,078.1096
1 Mastercard(MAON) σε TZS
T.Sh.1,353,529.1952
1 Mastercard(MAON) σε VES
Bs122,045.04
1 Mastercard(MAON) σε CLP
$519,105.6
1 Mastercard(MAON) σε PKR
Rs155,952.576
1 Mastercard(MAON) σε KZT
291,571.6752
1 Mastercard(MAON) σε THB
฿17,793.1728
1 Mastercard(MAON) σε TWD
NT$17,003.4696
1 Mastercard(MAON) σε AED
د.إ2,026.7208
1 Mastercard(MAON) σε CHF
Fr441.792
1 Mastercard(MAON) σε HKD
HK$4,290.9048
1 Mastercard(MAON) σε AMD
֏210,613.2912
1 Mastercard(MAON) σε MAD
.د.م5,097.1752
1 Mastercard(MAON) σε MXN
$10,249.5744
1 Mastercard(MAON) σε SAR
ريال2,070.9
1 Mastercard(MAON) σε ETB
Br84,840.6312
1 Mastercard(MAON) σε KES
KSh71,150.6016
1 Mastercard(MAON) σε JOD
د.أ391.53816
1 Mastercard(MAON) σε PLN
2,032.2432
1 Mastercard(MAON) σε RON
лв2,435.3784
1 Mastercard(MAON) σε SEK
kr5,240.7576
1 Mastercard(MAON) σε BGN
лв933.2856
1 Mastercard(MAON) σε HUF
Ft184,569.6528
1 Mastercard(MAON) σε CZK
11,646.7416
1 Mastercard(MAON) σε KWD
د.ك168.4332
1 Mastercard(MAON) σε ILS
1,794.78
1 Mastercard(MAON) σε BOB
Bs3,804.9336
1 Mastercard(MAON) σε AZN
938.808
1 Mastercard(MAON) σε TJS
SM5,069.5632
1 Mastercard(MAON) σε GEL
1,496.5704
1 Mastercard(MAON) σε AOA
Kz506,177.6616
1 Mastercard(MAON) σε BHD
.د.ب207.09
1 Mastercard(MAON) σε BMD
$552.24
1 Mastercard(MAON) σε DKK
kr3,572.9928
1 Mastercard(MAON) σε HNL
L14,479.7328
1 Mastercard(MAON) σε MUR
25,259.4576
1 Mastercard(MAON) σε NAD
$9,548.2296
1 Mastercard(MAON) σε NOK
kr5,588.6688
1 Mastercard(MAON) σε NZD
$960.8976
1 Mastercard(MAON) σε PAB
B/.552.24
1 Mastercard(MAON) σε PGK
K2,319.408
1 Mastercard(MAON) σε QAR
ر.ق2,004.6312
1 Mastercard(MAON) σε RSD
дин.55,809.3744
1 Mastercard(MAON) σε UZS
soʻm6,574,284.6624
1 Mastercard(MAON) σε ALL
L46,106.5176
1 Mastercard(MAON) σε ANG
ƒ988.5096
1 Mastercard(MAON) σε AWG
ƒ988.5096
1 Mastercard(MAON) σε BBD
$1,104.48
1 Mastercard(MAON) σε BAM
KM927.7632
1 Mastercard(MAON) σε BIF
Fr1,614,197.52
1 Mastercard(MAON) σε BND
$712.3896
1 Mastercard(MAON) σε BSD
$552.24
1 Mastercard(MAON) σε JMD
$88,386.012
1 Mastercard(MAON) σε KHR
2,208,960
1 Mastercard(MAON) σε KMF
Fr235,254.24
1 Mastercard(MAON) σε LAK
12,005,217.1512
1 Mastercard(MAON) σε LKR
රු167,649.0192
1 Mastercard(MAON) σε MDL
L9,371.5128
1 Mastercard(MAON) σε MGA
Ar2,476,409.832
1 Mastercard(MAON) σε MOP
P4,406.8752
1 Mastercard(MAON) σε MVR
8,449.272
1 Mastercard(MAON) σε MWK
MK955,430.424
1 Mastercard(MAON) σε MZN
MT35,288.136
1 Mastercard(MAON) σε NPR
रु78,108.8256
1 Mastercard(MAON) σε PYG
3,888,874.08
1 Mastercard(MAON) σε RWF
Fr800,195.76
1 Mastercard(MAON) σε SBD
$4,544.9352
1 Mastercard(MAON) σε SCR
8,084.7936
1 Mastercard(MAON) σε SRD
$21,261.24
1 Mastercard(MAON) σε SVC
$4,815.5328
1 Mastercard(MAON) σε SZL
L9,548.2296
1 Mastercard(MAON) σε TMT
m1,932.84
1 Mastercard(MAON) σε TND
د.ت1,625.79456
1 Mastercard(MAON) σε TTD
$3,727.62
1 Mastercard(MAON) σε UGX
Sh1,917,377.28
1 Mastercard(MAON) σε XAF
Fr312,015.6
1 Mastercard(MAON) σε XCD
$1,491.048
1 Mastercard(MAON) σε XOF
Fr312,015.6
1 Mastercard(MAON) σε XPF
Fr56,328.48
1 Mastercard(MAON) σε BWP
P7,394.4936
1 Mastercard(MAON) σε BZD
$1,104.48
1 Mastercard(MAON) σε CVE
$52,490.412
1 Mastercard(MAON) σε DJF
Fr97,746.48
1 Mastercard(MAON) σε DOP
$35,376.4944
1 Mastercard(MAON) σε DZD
د.ج71,774.6328
1 Mastercard(MAON) σε FJD
$1,264.6296
1 Mastercard(MAON) σε GNF
Fr4,760,308.8
1 Mastercard(MAON) σε GTQ
Q4,219.1136
1 Mastercard(MAON) σε GYD
$115,213.8312
1 Mastercard(MAON) σε ISK
kr68,477.76

Mastercard Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Mastercard, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Mastercard
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Mastercard

Πόσο αξίζει το Mastercard (MAON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MAON στο USD είναι 552.24 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MAON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MAON σε USD είναι $ 552.24. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Mastercard;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MAON είναι $ 1.12M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MAON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MAON είναι 2.02K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MAON;
Το MAON πέτυχε τιμή ATH ύψους 604.8777949802613 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MAON;
Το MAON είχε τιμή ATL ύψους 542.7603869563253 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MAON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MAON είναι $ 55.65K USD.
Θα ανέβει το MAON υψηλότερα φέτος;
Το MAON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MAON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:16:59 (UTC+8)

Mastercard (MAON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής MAON-σε-USD

Ποσό

MAON
MAON
USD
USD

1 MAON = 552.24 USD

Συναλλαγή MAON

MAON/USDT
$552.09
-0.82%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

