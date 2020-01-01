Galileo Protocol (LEOX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Galileo Protocol (LEOX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Galileo Protocol (LEOX) Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.galileoprotocol.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5

Galileo Protocol (LEOX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Galileo Protocol (LEOX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 50.67M $ 50.67M $ 50.67M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 9.62M $ 9.62M $ 9.62M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0641 $ 0.0641 $ 0.0641 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Galileo Protocol (LEOX)

Tokenomics Galileo Protocol (LEOX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Galileo Protocol (LEOX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LEOX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LEOX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LEOX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LEOX token!

Πώς να Αγοράσετε LEOX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Galileo Protocol (LEOX) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Galileo Protocol (LEOX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LEOX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής LEOX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LEOX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LEOX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

