Πληροφορίες LocaGo (LCG) LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development. Επίσημη ιστοσελίδα: https://locago.tech/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://locago.gitbook.io/locago-whitepaper-official Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xea76bd66ad2c5545973eaefd2d74a40dfe336c6e Αγοράστε LCG τώρα!

LocaGo (LCG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για LocaGo (LCG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0486 $ 0.0486 $ 0.0486 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0001998 $ 0.0001998 $ 0.0001998 Μάθετε περισσότερα για την τιμή LocaGo (LCG)

Tokenomics LocaGo (LCG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του LocaGo (LCG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LCG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LCG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LCG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LCG token!

LocaGo (LCG) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LCG βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LCG τώρα!

