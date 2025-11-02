ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή KLK Foundation είναι 0.4627 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KLK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KLK εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή KLK Foundation είναι 0.4627 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KLK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KLK εύκολα στη MEXC τώρα.

$0.4626
-2.15%1D
KLK Foundation (KLK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:12:56 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

KLK Foundation (KLK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.4627. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KLK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.4597 και ενός υψηλού $ 0.4747, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KLK είναι $ 0.631953236889443, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.35187983578947896.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KLK έχει αλλάξει κατά -1.31% την τελευταία ώρα, -2.15% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KLK Foundation (KLK) Πληροφορίες αγοράς

No.529

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KLK Foundation είναι $ 46.27M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 418.52K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KLK είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 462.70M

KLK Foundation (KLK) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών KLK Foundation για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.010164-2.15%
30 ημέρες$ -0.0059-1.26%
60 Ημέρες$ -0.0329-6.64%
90 Ημέρες$ -0.0723-13.52%
KLK Foundation Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το KLK κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.010164 (-2.15%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

KLK Foundation Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0059 (-1.26%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

KLK Foundation Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το KLK άλλαξε κατά $ -0.0329 (-6.64%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

KLK Foundation Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0723 (-13.52%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του KLK Foundation (KLK);

Ελέγξτε τώρα τη KLK Foundation σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των KLK Foundationεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεKLK τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοKLK Foundation ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας KLK Foundation ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

KLK Foundation Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το KLK Foundation (KLK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία KLK Foundation (KLK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το KLK Foundation.

Ελέγξτε την KLK Foundation πρόβλεψη τιμής τώρα!

KLK Foundation (KLK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του KLK Foundation (KLK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του KLK token τώρα!

Πώς να αγοράσετε KLK Foundation (KLK)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε KLK Foundation? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα KLK Foundation στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

KLK σε Τοπικά Νομίσματα

1 KLK Foundation(KLK) σε VND
12,175.9505
1 KLK Foundation(KLK) σε AUD
A$0.703304
1 KLK Foundation(KLK) σε GBP
0.351652
1 KLK Foundation(KLK) σε EUR
0.397922
1 KLK Foundation(KLK) σε USD
$0.4627
1 KLK Foundation(KLK) σε MYR
RM1.938713
1 KLK Foundation(KLK) σε TRY
19.4334
1 KLK Foundation(KLK) σε JPY
¥70.7931
1 KLK Foundation(KLK) σε ARS
ARS$663.844944
1 KLK Foundation(KLK) σε RUB
37.196453
1 KLK Foundation(KLK) σε INR
41.073879
1 KLK Foundation(KLK) σε IDR
Rp7,711.663582
1 KLK Foundation(KLK) σε PHP
27.155863
1 KLK Foundation(KLK) σε EGP
￡E.21.7469
1 KLK Foundation(KLK) σε BRL
R$2.484699
1 KLK Foundation(KLK) σε CAD
C$0.64778
1 KLK Foundation(KLK) σε BDT
56.384622
1 KLK Foundation(KLK) σε NGN
668.638516
1 KLK Foundation(KLK) σε COP
$1,779.613605
1 KLK Foundation(KLK) σε ZAR
R.8.037099
1 KLK Foundation(KLK) σε UAH
19.336233
1 KLK Foundation(KLK) σε TZS
T.Sh.1,134.068446
1 KLK Foundation(KLK) σε VES
Bs102.2567
1 KLK Foundation(KLK) σε CLP
$434.938
1 KLK Foundation(KLK) σε PKR
Rs130.66648
1 KLK Foundation(KLK) σε KZT
244.296346
1 KLK Foundation(KLK) σε THB
฿14.908194
1 KLK Foundation(KLK) σε TWD
NT$14.246533
1 KLK Foundation(KLK) σε AED
د.إ1.698109
1 KLK Foundation(KLK) σε CHF
Fr0.37016
1 KLK Foundation(KLK) σε HKD
HK$3.595179
1 KLK Foundation(KLK) σε AMD
֏176.464526
1 KLK Foundation(KLK) σε MAD
.د.م4.270721
1 KLK Foundation(KLK) σε MXN
$8.587712
1 KLK Foundation(KLK) σε SAR
ريال1.735125
1 KLK Foundation(KLK) σε ETB
Br71.084601
1 KLK Foundation(KLK) σε KES
KSh59.614268
1 KLK Foundation(KLK) σε JOD
د.أ0.3280543
1 KLK Foundation(KLK) σε PLN
1.702736
1 KLK Foundation(KLK) σε RON
лв2.040507
1 KLK Foundation(KLK) σε SEK
kr4.391023
1 KLK Foundation(KLK) σε BGN
лв0.781963
1 KLK Foundation(KLK) σε HUF
Ft154.643594
1 KLK Foundation(KLK) σε CZK
9.758343
1 KLK Foundation(KLK) σε KWD
د.ك0.1411235
1 KLK Foundation(KLK) σε ILS
1.503775
1 KLK Foundation(KLK) σε BOB
Bs3.188003
1 KLK Foundation(KLK) σε AZN
0.78659
1 KLK Foundation(KLK) σε TJS
SM4.247586
1 KLK Foundation(KLK) σε GEL
1.253917
1 KLK Foundation(KLK) σε AOA
Kz424.106193
1 KLK Foundation(KLK) σε BHD
.د.ب0.1735125
1 KLK Foundation(KLK) σε BMD
$0.4627
1 KLK Foundation(KLK) σε DKK
kr2.993669
1 KLK Foundation(KLK) σε HNL
L12.131994
1 KLK Foundation(KLK) σε MUR
21.163898
1 KLK Foundation(KLK) σε NAD
$8.000083
1 KLK Foundation(KLK) σε NOK
kr4.682524
1 KLK Foundation(KLK) σε NZD
$0.805098
1 KLK Foundation(KLK) σε PAB
B/.0.4627
1 KLK Foundation(KLK) σε PGK
K1.94334
1 KLK Foundation(KLK) σε QAR
ر.ق1.679601
1 KLK Foundation(KLK) σε RSD
дин.46.760462
1 KLK Foundation(KLK) σε UZS
soʻm5,508.332452
1 KLK Foundation(KLK) σε ALL
L38.630823
1 KLK Foundation(KLK) σε ANG
ƒ0.828233
1 KLK Foundation(KLK) σε AWG
ƒ0.828233
1 KLK Foundation(KLK) σε BBD
$0.9254
1 KLK Foundation(KLK) σε BAM
KM0.777336
1 KLK Foundation(KLK) σε BIF
Fr1,352.4721
1 KLK Foundation(KLK) σε BND
$0.596883
1 KLK Foundation(KLK) σε BSD
$0.4627
1 KLK Foundation(KLK) σε JMD
$74.055135
1 KLK Foundation(KLK) σε KHR
1,850.8
1 KLK Foundation(KLK) σε KMF
Fr197.1102
1 KLK Foundation(KLK) σε LAK
10,058.695451
1 KLK Foundation(KLK) σε LKR
රු140.466466
1 KLK Foundation(KLK) σε MDL
L7.852019
1 KLK Foundation(KLK) σε MGA
Ar2,074.88561
1 KLK Foundation(KLK) σε MOP
P3.692346
1 KLK Foundation(KLK) σε MVR
7.07931
1 KLK Foundation(KLK) σε MWK
MK800.51727
1 KLK Foundation(KLK) σε MZN
MT29.56653
1 KLK Foundation(KLK) σε NPR
रु65.444288
1 KLK Foundation(KLK) σε PYG
3,258.3334
1 KLK Foundation(KLK) σε RWF
Fr670.4523
1 KLK Foundation(KLK) σε SBD
$3.808021
1 KLK Foundation(KLK) σε SCR
6.773928
1 KLK Foundation(KLK) σε SRD
$17.81395
1 KLK Foundation(KLK) σε SVC
$4.034744
1 KLK Foundation(KLK) σε SZL
L8.000083
1 KLK Foundation(KLK) σε TMT
m1.61945
1 KLK Foundation(KLK) σε TND
د.ت1.3621888
1 KLK Foundation(KLK) σε TTD
$3.123225
1 KLK Foundation(KLK) σε UGX
Sh1,606.4944
1 KLK Foundation(KLK) σε XAF
Fr261.4255
1 KLK Foundation(KLK) σε XCD
$1.24929
1 KLK Foundation(KLK) σε XOF
Fr261.4255
1 KLK Foundation(KLK) σε XPF
Fr47.1954
1 KLK Foundation(KLK) σε BWP
P6.195553
1 KLK Foundation(KLK) σε BZD
$0.9254
1 KLK Foundation(KLK) σε CVE
$43.979635
1 KLK Foundation(KLK) σε DJF
Fr81.8979
1 KLK Foundation(KLK) σε DOP
$29.640562
1 KLK Foundation(KLK) σε DZD
د.ج60.137119
1 KLK Foundation(KLK) σε FJD
$1.059583
1 KLK Foundation(KLK) σε GNF
Fr3,988.474
1 KLK Foundation(KLK) σε GTQ
Q3.535028
1 KLK Foundation(KLK) σε GYD
$96.533101
1 KLK Foundation(KLK) σε ISK
kr57.3748

KLK Foundation Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του KLK Foundation, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος KLK Foundation
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με KLK Foundation

Πόσο αξίζει το KLK Foundation (KLK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή KLK στο USD είναι 0.4627 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή KLK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του KLK σε USD είναι $ 0.4627. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του KLK Foundation;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το KLK είναι $ 46.27M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KLK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KLK είναι 100.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του KLK;
Το KLK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.631953236889443 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του KLK;
Το KLK είχε τιμή ATL ύψους 0.35187983578947896 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του KLK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το KLK είναι $ 418.52K USD.
Θα ανέβει το KLK υψηλότερα φέτος;
Το KLK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την KLK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:12:56 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

