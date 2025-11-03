KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το KLK Foundation για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το KLK τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Αγορά KLK

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του KLK Foundation % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $0.4613 $0.4613 $0.4613 +0.63% USD Πραγματικό Πρόβλεψη KLK Foundation Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το KLK Foundation θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.4613 το 2025. KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το KLK Foundation θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.484365 το 2026. KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του KLK το 2027 είναι $ 0.508583 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του KLK το 2028 είναι $ 0.534012 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του KLK το 2029 είναι $ 0.560713 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του KLK το 2030 είναι $ 0.588748 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του KLK Foundation θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.959009. KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του KLK Foundation θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 1.5621. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.4613 0.00%

2026 $ 0.484365 5.00%

2027 $ 0.508583 10.25%

2028 $ 0.534012 15.76%

2029 $ 0.560713 21.55%

2030 $ 0.588748 27.63%

2031 $ 0.618186 34.01%

2032 $ 0.649095 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 0.681550 47.75%

2034 $ 0.715627 55.13%

2035 $ 0.751409 62.89%

2036 $ 0.788979 71.03%

2037 $ 0.828428 79.59%

2038 $ 0.869849 88.56%

2039 $ 0.913342 97.99%

2040 $ 0.959009 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του KLK Foundation για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 0.4613 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 0.461363 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 0.461742 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 0.463195 0.41% KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το KLK στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.4613 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το KLK, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.461363 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το KLK, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $0.461742 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. KLK Foundation (KLK) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για KLK είναι $0.463195 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών KLK Foundation Τρέχουσα Τιμή $ 0.4613$ 0.4613 $ 0.4613 Αλλαγή τιμής (24ω) +0.63% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 46.12M$ 46.12M $ 46.12M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Όγκος (24 ώρες) $ 435.52K$ 435.52K $ 435.52K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του KLK είναι $ 0.4613. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των +0.63%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 435.52K. Επιπλέον, το KLK έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 100.00Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 46.12M. Προβολή ζωντανής τιμής KLK

Πώς να αγοράσετε KLK Foundation (KLK) Προσπαθείτε να αγοράσετε KLK; Τώρα μπορείτε να αγοράσετε KLK μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς, P2P και πολλών άλλων μεθόδων πληρωμής. Μάθετε πώς να αγοράσετε KLK Foundation και να ξεκινήσετε στη MEXC τώρα! Μάθετε πώς να αγοράσετε KLK τώρα

KLK Foundation Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής KLK Foundation, η τρέχουσα τιμή του KLK Foundation είναι 0.4612USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KLK Foundation(KLK) είναι 0.00 KLK , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $46.12M . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.00% $ -0.001599 $ 0.4727 $ 0.4533

7 ημέρες -0.05% $ -0.024500 $ 0.5 $ 0.4533

30 ημέρες -0.02% $ -0.013699 $ 0.5 $ 0.4398 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το KLK Foundation έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.001599 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.00% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το KLK Foundation ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.5 και κατώτατη $0.4533 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά -0.05% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του KLK για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το KLK Foundation παρουσίασε μια μεταβολή κατά -0.02% , η οποία αντανακλά περίπου το $-0.013699 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το KLK θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του KLK Foundation για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του KLK

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής KLK Foundation (KLK ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής KLK Foundation είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του KLK με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το KLK Foundation για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του KLK, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του KLK Foundation. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του KLK. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του KLK για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του KLK Foundation.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής KLK;

KLK Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε KLK τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το KLK θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του KLK τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής KLK Foundation (KLK), η προβλεπόμενη τιμή του KLK θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 KLK το 2026; Η τιμή του 1 KLK Foundation (KLK) σήμερα είναι $0.4613 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το KLK θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του KLK το 2027; Το KLK Foundation (KLK) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 KLK έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του KLK για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το KLK Foundation (KLK) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του KLK για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το KLK Foundation (KLK) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 KLK το 2030; Η τιμή του 1 KLK Foundation (KLK) σήμερα είναι $0.4613 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το KLK θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του KLK για το 2040; Το KLK Foundation (KLK) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 KLK έως το 2040. Εγγραφή Τώρα