Katana Inu (KATA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Katana Inu (KATA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Katana Inu (KATA) Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Επίσημη ιστοσελίδα: https://katanainu.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Αγοράστε KATA τώρα!

Katana Inu (KATA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Katana Inu (KATA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M Συνολική προμήθεια: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00017495 $ 0.00017495 $ 0.00017495 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Katana Inu (KATA)

Tokenomics Katana Inu (KATA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Katana Inu (KATA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KATA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KATA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KATA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KATA token!

Πώς να Αγοράσετε KATA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Katana Inu (KATA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς KATA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε KATA στη MEXC τώρα!

Katana Inu (KATA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών KATA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών KATA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής KATA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KATA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KATA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του KATA Token τώρα!

