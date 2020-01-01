Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Jerry The Turtle (JYAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Jerry The Turtle (JYAI) JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.jerrytheturtle.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Αγοράστε JYAI τώρα!

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Jerry The Turtle (JYAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 16.99M $ 16.99M $ 16.99M Συνολική προμήθεια: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 16.99M $ 16.99M $ 16.99M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000246174 $ 0.000246174 $ 0.000246174 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Jerry The Turtle (JYAI)

Tokenomics Jerry The Turtle (JYAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Jerry The Turtle (JYAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JYAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JYAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JYAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JYAI token!

Jerry The Turtle (JYAI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών JYAI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών JYAI τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής JYAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το JYAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του JYAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του JYAI Token τώρα!

