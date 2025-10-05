Η σημερινή ζωντανή τιμή WorldAssets είναι 0.6872 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο INC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής INC εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή WorldAssets είναι 0.6872 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο INC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής INC εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή WorldAssets(INC)

$0.6872
$0.6872$0.6872
+20.49%1D
WorldAssets (INC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
WorldAssets (INC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552
Κατώτ. 24H
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
Υψηλ. 24H

$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

-0.09%

+20.49%

+587.20%

+587.20%

WorldAssets (INC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.6872. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.5552 και ενός υψηλού $ 0.98, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INC είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INC έχει αλλάξει κατά -0.09% την τελευταία ώρα, +20.49% τις τελευταίες 24 ώρες και +587.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WorldAssets (INC) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 43.23K
$ 43.23K$ 43.23K

$ 206.16M
$ 206.16M$ 206.16M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WorldAssets είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 43.23K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INC είναι --, με συνολική προσφορά 300000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 206.16M

WorldAssets (INC) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών WorldAssets για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.116862+20.49%
30 ημέρες$ +0.5872+587.20%
60 Ημέρες$ +0.5872+587.20%
90 Ημέρες$ +0.5872+587.20%
WorldAssets Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το INC κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.116862 (+20.49%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

WorldAssets Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.5872 (+587.20%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

WorldAssets Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το INC άλλαξε κατά $ +0.5872 (+587.20%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

WorldAssets Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.5872 (+587.20%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του WorldAssets (INC);

Ελέγξτε τώρα τη WorldAssets σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας.

INC σε Τοπικά Νομίσματα

1 WorldAssets(INC) σε VND
18,083.668
1 WorldAssets(INC) σε AUD
A$1.037672
1 WorldAssets(INC) σε GBP
0.501656
1 WorldAssets(INC) σε EUR
0.58412
1 WorldAssets(INC) σε USD
$0.6872
1 WorldAssets(INC) σε MYR
RM2.88624
1 WorldAssets(INC) σε TRY
28.456952
1 WorldAssets(INC) σε JPY
¥101.0184
1 WorldAssets(INC) σε ARS
ARS$978.9164
1 WorldAssets(INC) σε RUB
56.494712
1 WorldAssets(INC) σε INR
60.975256
1 WorldAssets(INC) σε IDR
Rp11,453.328752
1 WorldAssets(INC) σε KRW
967.88684
1 WorldAssets(INC) σε PHP
39.78888
1 WorldAssets(INC) σε EGP
￡E.32.800056
1 WorldAssets(INC) σε BRL
R$3.662776
1 WorldAssets(INC) σε CAD
C$0.955208
1 WorldAssets(INC) σε BDT
83.59788
1 WorldAssets(INC) σε NGN
1,006.143264
1 WorldAssets(INC) σε COP
$2,673.92956
1 WorldAssets(INC) σε ZAR
R.11.833584
1 WorldAssets(INC) σε UAH
28.340128
1 WorldAssets(INC) σε TZS
T.Sh.1,688.4504
1 WorldAssets(INC) σε VES
Bs127.132
1 WorldAssets(INC) σε CLP
$659.0248
1 WorldAssets(INC) σε PKR
Rs193.302488
1 WorldAssets(INC) σε KZT
376.132048
1 WorldAssets(INC) σε THB
฿22.244664
1 WorldAssets(INC) σε TWD
NT$20.918368
1 WorldAssets(INC) σε AED
د.إ2.522024
1 WorldAssets(INC) σε CHF
Fr0.542888
1 WorldAssets(INC) σε HKD
HK$5.339544
1 WorldAssets(INC) σε AMD
֏263.293808
1 WorldAssets(INC) σε MAD
.د.م6.246648
1 WorldAssets(INC) σε MXN
$12.637608
1 WorldAssets(INC) σε SAR
ريال2.570128
1 WorldAssets(INC) σε ETB
Br99.705848
1 WorldAssets(INC) σε KES
KSh88.745008
1 WorldAssets(INC) σε JOD
د.أ0.4872248
1 WorldAssets(INC) σε PLN
2.487664
1 WorldAssets(INC) σε RON
лв2.975576
1 WorldAssets(INC) σε SEK
kr6.439064
1 WorldAssets(INC) σε BGN
лв1.140752
1 WorldAssets(INC) σε HUF
Ft227.545664
1 WorldAssets(INC) σε CZK
14.197552
1 WorldAssets(INC) σε KWD
د.ك0.2102832
1 WorldAssets(INC) σε ILS
2.26776
1 WorldAssets(INC) σε BOB
Bs4.74168
1 WorldAssets(INC) σε AZN
1.16824
1 WorldAssets(INC) σε TJS
SM6.397832
1 WorldAssets(INC) σε GEL
1.869184
1 WorldAssets(INC) σε AOA
Kz629.880648
1 WorldAssets(INC) σε BHD
.د.ب0.2583872
1 WorldAssets(INC) σε BMD
$0.6872
1 WorldAssets(INC) σε DKK
kr4.370592
1 WorldAssets(INC) σε HNL
L17.97028
1 WorldAssets(INC) σε MUR
31.137032
1 WorldAssets(INC) σε NAD
$11.840456
1 WorldAssets(INC) σε NOK
kr6.844512
1 WorldAssets(INC) σε NZD
$1.175112
1 WorldAssets(INC) σε PAB
B/.0.6872
1 WorldAssets(INC) σε PGK
K2.9206
1 WorldAssets(INC) σε QAR
ر.ق2.501408
1 WorldAssets(INC) σε RSD
дин.68.58256
1 WorldAssets(INC) σε UZS
soʻm8,279.516168
1 WorldAssets(INC) σε ALL
L56.618408
1 WorldAssets(INC) σε ANG
ƒ1.230088
1 WorldAssets(INC) σε AWG
ƒ1.23696
1 WorldAssets(INC) σε BBD
$1.3744
1 WorldAssets(INC) σε BAM
KM1.140752
1 WorldAssets(INC) σε BIF
Fr2,021.0552
1 WorldAssets(INC) σε BND
$0.879616
1 WorldAssets(INC) σε BSD
$0.6872
1 WorldAssets(INC) σε JMD
$110.336832
1 WorldAssets(INC) σε KHR
2,759.836432
1 WorldAssets(INC) σε KMF
Fr287.9368
1 WorldAssets(INC) σε LAK
14,939.130136
1 WorldAssets(INC) σε LKR
Rs207.795536
1 WorldAssets(INC) σε MDL
L11.503728
1 WorldAssets(INC) σε MGA
Ar3,067.853216
1 WorldAssets(INC) σε MOP
P5.504472
1 WorldAssets(INC) σε MVR
10.51416
1 WorldAssets(INC) σε MWK
MK1,193.054792
1 WorldAssets(INC) σε MZN
MT43.91208
1 WorldAssets(INC) σε NPR
Rs97.71984
1 WorldAssets(INC) σε PYG
4,839.2624
1 WorldAssets(INC) σε RWF
Fr994.3784
1 WorldAssets(INC) σε SBD
$5.655656
1 WorldAssets(INC) σε SCR
10.046864
1 WorldAssets(INC) σε SRD
$26.18232
1 WorldAssets(INC) σε SVC
$6.006128
1 WorldAssets(INC) σε SZL
L11.833584
1 WorldAssets(INC) σε TMT
m2.4052
1 WorldAssets(INC) σε TND
د.ت2.0011264
1 WorldAssets(INC) σε TTD
$4.652344
1 WorldAssets(INC) σε UGX
Sh2,377.712
1 WorldAssets(INC) σε XAF
Fr383.4576
1 WorldAssets(INC) σε XCD
$1.85544
1 WorldAssets(INC) σε XOF
Fr383.4576
1 WorldAssets(INC) σε XPF
Fr69.4072
1 WorldAssets(INC) σε BWP
P9.126016
1 WorldAssets(INC) σε BZD
$1.381272
1 WorldAssets(INC) σε CVE
$64.534952
1 WorldAssets(INC) σε DJF
Fr122.3216
1 WorldAssets(INC) σε DOP
$43.01872
1 WorldAssets(INC) σε DZD
د.ج88.978656
1 WorldAssets(INC) σε FJD
$1.5462
1 WorldAssets(INC) σε GNF
Fr5,975.204
1 WorldAssets(INC) σε GTQ
Q5.263952
1 WorldAssets(INC) σε GYD
$143.700392
1 WorldAssets(INC) σε ISK
kr83.1512

Πόσο αξίζει το WorldAssets (INC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή INC στο USD είναι 0.6872 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή INC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του INC σε USD είναι $ 0.6872. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του WorldAssets;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το INC είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του INC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του INC είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του INC;
Το INC πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του INC;
Το INC είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του INC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το INC είναι $ 43.23K USD.
Θα ανέβει το INC υψηλότερα φέτος;
Το INC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την INC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:33:50 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

