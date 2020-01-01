Hund on Sol (HUND) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Hund on Sol (HUND), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Hund on Sol (HUND) HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. Επίσημη ιστοσελίδα: https://hundonsol.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev Αγοράστε HUND τώρα!

Hund on Sol (HUND) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Hund on Sol (HUND), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 717.08K $ 717.08K $ 717.08K Συνολική προμήθεια: $ 399.99M $ 399.99M $ 399.99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 717.18K $ 717.18K $ 717.18K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 Τρέχουσα τιμή: $ 0.001793 $ 0.001793 $ 0.001793 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Hund on Sol (HUND)

Tokenomics Hund on Sol (HUND): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Hund on Sol (HUND) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HUND token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HUND token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HUND, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HUND token!

Hund on Sol (HUND) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών HUND βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών HUND τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής HUND Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το HUND; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του HUND συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του HUND Token τώρα!

