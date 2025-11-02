ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Robinhood Markets είναι 148.52 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HOODON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HOODON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το HOODON

Πληροφορίες Τιμής HOODON

Τι είναι το HOODON

Επίσημος Ιστότοπος HOODON

Tokenomics HOODON

Προβλέψεις Τιμών HOODON

Ιστορικό HOODON

Οδηγός Αγοράς HOODON

Μετατροπέας νομίσματος HOODON-σε-Fiat

Spot HOODON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Robinhood Markets Λογότ.

Τιμή Robinhood Markets(HOODON)

Live Τιμή 1 HOODON σε USD

$148.54
$148.54$148.54
-1.58%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:07:56 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 146.29
$ 146.29$ 146.29
Κατώτ. 24H
$ 151.42
$ 151.42$ 151.42
Υψηλ. 24H

$ 146.29
$ 146.29$ 146.29

$ 151.42
$ 151.42$ 151.42

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

-0.05%

-1.58%

+6.07%

+6.07%

Robinhood Markets (HOODON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 148.52. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HOODON μεταξύ ενός χαμηλού $ 146.29 και ενός υψηλού $ 151.42, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HOODON είναι $ 152.93948357313678, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 96.19355397433952.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HOODON έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, -1.58% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Robinhood Markets (HOODON) Πληροφορίες αγοράς

No.2548

$ 481.76K
$ 481.76K$ 481.76K

$ 57.78K
$ 57.78K$ 57.78K

$ 481.76K
$ 481.76K$ 481.76K

3.24K
3.24K 3.24K

3,243.70587232
3,243.70587232 3,243.70587232

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Robinhood Markets είναι $ 481.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 57.78K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HOODON είναι 3.24K, με συνολική προσφορά 3243.70587232. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 481.76K

Robinhood Markets (HOODON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Robinhood Markets για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -2.3846-1.58%
30 ημέρες$ +1.19+0.80%
60 Ημέρες$ +68.52+85.65%
90 Ημέρες$ +68.52+85.65%
Robinhood Markets Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το HOODON κατέγραψε μια αλλαγή $ -2.3846 (-1.58%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Robinhood Markets Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +1.19 (+0.80%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Robinhood Markets Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το HOODON άλλαξε κατά $ +68.52 (+85.65%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Robinhood Markets Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +68.52 (+85.65%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Robinhood Markets (HOODON);

Ελέγξτε τώρα τη Robinhood Markets σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Robinhood Marketsεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεHOODON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοRobinhood Markets ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Robinhood Markets ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Robinhood Markets Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Robinhood Markets (HOODON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Robinhood Markets (HOODON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Robinhood Markets.

Ελέγξτε την Robinhood Markets πρόβλεψη τιμής τώρα!

Robinhood Markets (HOODON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Robinhood Markets (HOODON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του HOODON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Robinhood Markets (HOODON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Robinhood Markets? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Robinhood Markets στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Robinhood Markets Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Robinhood Markets, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Robinhood Markets
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Robinhood Markets

Πόσο αξίζει το Robinhood Markets (HOODON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή HOODON στο USD είναι 148.52 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HOODON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του HOODON σε USD είναι $ 148.52. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Robinhood Markets;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HOODON είναι $ 481.76K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HOODON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HOODON είναι 3.24K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HOODON;
Το HOODON πέτυχε τιμή ATH ύψους 152.93948357313678 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HOODON;
Το HOODON είχε τιμή ATL ύψους 96.19355397433952 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HOODON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HOODON είναι $ 57.78K USD.
Θα ανέβει το HOODON υψηλότερα φέτος;
Το HOODON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HOODON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:07:56 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

