Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το Robinhood Markets για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το HOODON τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του Robinhood Markets % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $148.55 $148.55 $148.55 +0.45% USD Πραγματικό Πρόβλεψη Robinhood Markets Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Robinhood Markets θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 148.55 το 2025. Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Robinhood Markets θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 155.9775 το 2026. Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του HOODON το 2027 είναι $ 163.7763 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του HOODON το 2028 είναι $ 171.9651 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του HOODON το 2029 είναι $ 180.5634 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του HOODON το 2030 είναι $ 189.5916 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του Robinhood Markets θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 308.8247. Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του Robinhood Markets θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 503.0430. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 148.55 0.00%

2026 $ 155.9775 5.00%

2027 $ 163.7763 10.25%

2028 $ 171.9651 15.76%

2029 $ 180.5634 21.55%

2030 $ 189.5916 27.63%

2031 $ 199.0712 34.01%

2032 $ 209.0247 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 219.4760 47.75%

2034 $ 230.4498 55.13%

2035 $ 241.9722 62.89%

2036 $ 254.0709 71.03%

2037 $ 266.7744 79.59%

2038 $ 280.1131 88.56%

2039 $ 294.1188 97.99%

2040 $ 308.8247 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του Robinhood Markets για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 148.55 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 148.5703 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 148.6924 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 149.1604 0.41% Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το HOODON στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $148.55 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το HOODON, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $148.5703 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το HOODON, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $148.6924 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. Robinhood Markets (HOODON) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για HOODON είναι $149.1604 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών Robinhood Markets Τρέχουσα Τιμή $ 148.55$ 148.55 $ 148.55 Αλλαγή τιμής (24ω) +0.45% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 481.79K$ 481.79K $ 481.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.24K 3.24K 3.24K Όγκος (24 ώρες) $ 56.57K$ 56.57K $ 56.57K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του HOODON είναι $ 148.55. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των +0.45%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 56.57K. Επιπλέον, το HOODON έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 3.24Kκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 481.79K. Προβολή ζωντανής τιμής HOODON

Robinhood Markets Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής Robinhood Markets, η τρέχουσα τιμή του Robinhood Markets είναι 148.53USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του Robinhood Markets(HOODON) είναι 0.00 HOODON , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $481.79K . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.00% $ -0.949999 $ 151.15 $ 145.97

7 ημέρες 0.07% $ 9.6600 $ 151.44 $ 137.41

30 ημέρες -0.00% $ -0.079999 $ 153.93 $ 121.23 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το Robinhood Markets έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.949999 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.00% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το Robinhood Markets ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $151.44 και κατώτατη $137.41 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά 0.07% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του HOODON για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το Robinhood Markets παρουσίασε μια μεταβολή κατά -0.00% , η οποία αντανακλά περίπου το $-0.079999 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το HOODON θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του Robinhood Markets για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του HOODON

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Robinhood Markets (HOODON ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Robinhood Markets είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του HOODON με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το Robinhood Markets για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του HOODON, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του Robinhood Markets. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του HOODON. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του HOODON για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του Robinhood Markets.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής HOODON;

HOODON Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε HOODON τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το HOODON θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του HOODON τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής Robinhood Markets (HOODON), η προβλεπόμενη τιμή του HOODON θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 HOODON το 2026; Η τιμή του 1 Robinhood Markets (HOODON) σήμερα είναι $148.55 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το HOODON θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του HOODON το 2027; Το Robinhood Markets (HOODON) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 HOODON έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του HOODON για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Robinhood Markets (HOODON) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του HOODON για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Robinhood Markets (HOODON) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 HOODON το 2030; Η τιμή του 1 Robinhood Markets (HOODON) σήμερα είναι $148.55 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το HOODON θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του HOODON για το 2040; Το Robinhood Markets (HOODON) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 HOODON έως το 2040.