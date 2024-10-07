Sudeng (HIPPO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Sudeng (HIPPO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Sudeng (HIPPO) No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.hippocto.meme/ Block Explorer: https://suiscan.xyz/coin/0x8993129d72e733985f7f1a00396cbd055bad6f817fee36576ce483c8bbb8b87b::sudeng::SUDENG

Sudeng (HIPPO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Sudeng (HIPPO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 18.71M $ 18.71M $ 18.71M Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 18.71M $ 18.71M $ 18.71M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.029999 $ 0.029999 $ 0.029999 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 $ 0.001332187725563984 Τρέχουσα τιμή: $ 0.001871 $ 0.001871 $ 0.001871 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Sudeng (HIPPO)

Σε βάθος δομή Token Sudeng (HIPPO) Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token HIPPO. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση. Overview sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the hippo Su Deng. It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand. Issuance Mechanism Type: Community memecoin on Sui blockchain.

Community memecoin on Sui blockchain. Launch: 2024, during the memecoin boom on Sui.

2024, during the memecoin boom on Sui. Supply: The specific total supply is not detailed in the available sources, but HIPPO is listed and traded on major centralized and decentralized exchanges, indicating a fixed and public supply. Allocation Mechanism Community-Driven: The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale.

The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale. Charity Allocation: A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts.

A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts. Exchange Listings: HIPPO is available on major CEXs and DEXs, suggesting broad distribution through open market trading. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement.

HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement. Philanthropy: Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives.

Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives. Community Engagement: The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem.

The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem. No Explicit Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or direct on-chain incentives for holding HIPPO. Locking Mechanism No Locking/Unlocking: There is no mention of token locking, vesting, or scheduled unlocks. The token appears to be fully liquid and tradable upon acquisition. Unlocking Time Immediate Liquidity: Tokens are available for trading immediately after acquisition, with no vesting or delayed unlocks reported. Token Economics Table Aspect Details Issuance Mechanism Community launch, Sui blockchain, 2024 Allocation Mechanism Community-driven, charity allocation, exchange distribution Usage/Incentive Trading, holding, philanthropy, community engagement Locking Mechanism None reported; tokens are fully liquid Unlocking Time Immediate; no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Charity Focus: HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand.

HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand. No Advanced Tokenomics: Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance.

Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance. Market Performance: HIPPO reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong speculative and community interest. References Official Website

Sui Blockchain Explorer

CMC Listing

KuCoin HIPPO Page Summary:

sudeng (HIPPO) is a fully liquid, community-driven memecoin on Sui with a unique philanthropic angle. There are no complex issuance, allocation, or locking mechanisms—its value is derived from community engagement, trading activity, and its charitable mission.

Tokenomics Sudeng (HIPPO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Sudeng (HIPPO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός HIPPO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα HIPPO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του HIPPO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του HIPPO token!

