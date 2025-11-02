ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή FreeStyle Classic είναι 0.05992 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FST σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FST εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FST

Πληροφορίες Τιμής FST

Τι είναι το FST

Επίσημος Ιστότοπος FST

Tokenomics FST

Προβλέψεις Τιμών FST

Ιστορικό FST

Οδηγός Αγοράς FST

FreeStyle Classic Λογότ.

Τιμή FreeStyle Classic(FST)

Live Τιμή 1 FST σε USD

$0.05992
$0.05992
+1.95%1D
FreeStyle Classic (FST) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:03:04 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.05877
$ 0.05877
Κατώτ. 24H
$ 0.06057
$ 0.06057
Υψηλ. 24H

$ 0.05877
$ 0.05877

$ 0.06057
$ 0.06057

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232

-0.85%

+1.95%

-5.39%

-5.39%

FreeStyle Classic (FST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.05992. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.05877 και ενός υψηλού $ 0.06057, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FST είναι $ 0.16619478956911515, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.025653004858575232.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FST έχει αλλάξει κατά -0.85% την τελευταία ώρα, +1.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FreeStyle Classic (FST) Πληροφορίες αγοράς

No.1443

$ 4.91M
$ 4.91M

$ 54.06K
$ 54.06K

$ 59.92M
$ 59.92M

82.00M
82.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

8.20%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FreeStyle Classic είναι $ 4.91M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 54.06K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FST είναι 82.00M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 59.92M

FreeStyle Classic (FST) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών FreeStyle Classic για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0011461+1.95%
30 ημέρες$ -0.06812-53.21%
60 Ημέρες$ +0.02059+52.35%
90 Ημέρες$ +0.04992+499.20%
FreeStyle Classic Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το FST κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0011461 (+1.95%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

FreeStyle Classic Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.06812 (-53.21%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

FreeStyle Classic Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το FST άλλαξε κατά $ +0.02059 (+52.35%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

FreeStyle Classic Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.04992 (+499.20%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του FreeStyle Classic (FST);

Ελέγξτε τώρα τη FreeStyle Classic σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των FreeStyle Classicεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεFST τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFreeStyle Classic ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας FreeStyle Classic ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

FreeStyle Classic Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το FreeStyle Classic (FST) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία FreeStyle Classic (FST) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το FreeStyle Classic.

Ελέγξτε την FreeStyle Classic πρόβλεψη τιμής τώρα!

FreeStyle Classic (FST) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του FreeStyle Classic (FST) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FST token τώρα!

Πώς να αγοράσετε FreeStyle Classic (FST)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε FreeStyle Classic? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα FreeStyle Classic στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

FST σε Τοπικά Νομίσματα

1 FreeStyle Classic(FST) σε VND
1,576.7948
1 FreeStyle Classic(FST) σε AUD
A$0.0910784
1 FreeStyle Classic(FST) σε GBP
0.0455392
1 FreeStyle Classic(FST) σε EUR
0.0515312
1 FreeStyle Classic(FST) σε USD
$0.05992
1 FreeStyle Classic(FST) σε MYR
RM0.2510648
1 FreeStyle Classic(FST) σε TRY
2.51664
1 FreeStyle Classic(FST) σε JPY
¥9.16776
1 FreeStyle Classic(FST) σε ARS
ARS$85.9684224
1 FreeStyle Classic(FST) σε RUB
4.8169688
1 FreeStyle Classic(FST) σε INR
5.3190984
1 FreeStyle Classic(FST) σε IDR
Rp998.6662672
1 FreeStyle Classic(FST) σε PHP
3.5167048
1 FreeStyle Classic(FST) σε EGP
￡E.2.81624
1 FreeStyle Classic(FST) σε BRL
R$0.3217704
1 FreeStyle Classic(FST) σε CAD
C$0.083888
1 FreeStyle Classic(FST) σε BDT
7.3018512
1 FreeStyle Classic(FST) σε NGN
86.5891936
1 FreeStyle Classic(FST) σε COP
$230.461308
1 FreeStyle Classic(FST) σε ZAR
R.1.0408104
1 FreeStyle Classic(FST) σε UAH
2.5040568
1 FreeStyle Classic(FST) σε TZS
T.Sh.146.8627216
1 FreeStyle Classic(FST) σε VES
Bs13.24232
1 FreeStyle Classic(FST) σε CLP
$56.3248
1 FreeStyle Classic(FST) σε PKR
Rs16.921408
1 FreeStyle Classic(FST) σε KZT
31.6365616
1 FreeStyle Classic(FST) σε THB
฿1.9306224
1 FreeStyle Classic(FST) σε TWD
NT$1.8449368
1 FreeStyle Classic(FST) σε AED
د.إ0.2199064
1 FreeStyle Classic(FST) σε CHF
Fr0.047936
1 FreeStyle Classic(FST) σε HKD
HK$0.4655784
1 FreeStyle Classic(FST) σε AMD
֏22.8522896
1 FreeStyle Classic(FST) σε MAD
.د.م0.5530616
1 FreeStyle Classic(FST) σε MXN
$1.1121152
1 FreeStyle Classic(FST) σε SAR
ريال0.2247
1 FreeStyle Classic(FST) σε ETB
Br9.2055096
1 FreeStyle Classic(FST) σε KES
KSh7.7200928
1 FreeStyle Classic(FST) σε JOD
د.أ0.04248328
1 FreeStyle Classic(FST) σε PLN
0.2205056
1 FreeStyle Classic(FST) σε RON
лв0.2642472
1 FreeStyle Classic(FST) σε SEK
kr0.5686408
1 FreeStyle Classic(FST) σε BGN
лв0.1012648
1 FreeStyle Classic(FST) σε HUF
Ft20.0264624
1 FreeStyle Classic(FST) σε CZK
1.2637128
1 FreeStyle Classic(FST) σε KWD
د.ك0.0182756
1 FreeStyle Classic(FST) σε ILS
0.19474
1 FreeStyle Classic(FST) σε BOB
Bs0.4128488
1 FreeStyle Classic(FST) σε AZN
0.101864
1 FreeStyle Classic(FST) σε TJS
SM0.5500656
1 FreeStyle Classic(FST) σε GEL
0.1623832
1 FreeStyle Classic(FST) σε AOA
Kz54.9220728
1 FreeStyle Classic(FST) σε BHD
.د.ب0.02247
1 FreeStyle Classic(FST) σε BMD
$0.05992
1 FreeStyle Classic(FST) σε DKK
kr0.3876824
1 FreeStyle Classic(FST) σε HNL
L1.5711024
1 FreeStyle Classic(FST) σε MUR
2.7407408
1 FreeStyle Classic(FST) σε NAD
$1.0360168
1 FreeStyle Classic(FST) σε NOK
kr0.6063904
1 FreeStyle Classic(FST) σε NZD
$0.1042608
1 FreeStyle Classic(FST) σε PAB
B/.0.05992
1 FreeStyle Classic(FST) σε PGK
K0.251664
1 FreeStyle Classic(FST) σε QAR
ر.ق0.2175096
1 FreeStyle Classic(FST) σε RSD
дин.6.0555152
1 FreeStyle Classic(FST) σε UZS
soʻm713.3332192
1 FreeStyle Classic(FST) σε ALL
L5.0027208
1 FreeStyle Classic(FST) σε ANG
ƒ0.1072568
1 FreeStyle Classic(FST) σε AWG
ƒ0.1072568
1 FreeStyle Classic(FST) σε BBD
$0.11984
1 FreeStyle Classic(FST) σε BAM
KM0.1006656
1 FreeStyle Classic(FST) σε BIF
Fr175.14616
1 FreeStyle Classic(FST) σε BND
$0.0772968
1 FreeStyle Classic(FST) σε BSD
$0.05992
1 FreeStyle Classic(FST) σε JMD
$9.590196
1 FreeStyle Classic(FST) σε KHR
239.68
1 FreeStyle Classic(FST) σε KMF
Fr25.52592
1 FreeStyle Classic(FST) σε LAK
1,302.6086696
1 FreeStyle Classic(FST) σε LKR
රු18.1905136
1 FreeStyle Classic(FST) σε MDL
L1.0168424
1 FreeStyle Classic(FST) σε MGA
Ar268.699256
1 FreeStyle Classic(FST) σε MOP
P0.4781616
1 FreeStyle Classic(FST) σε MVR
0.916776
1 FreeStyle Classic(FST) σε MWK
MK103.667592
1 FreeStyle Classic(FST) σε MZN
MT3.828888
1 FreeStyle Classic(FST) σε NPR
रु8.4750848
1 FreeStyle Classic(FST) σε PYG
421.95664
1 FreeStyle Classic(FST) σε RWF
Fr86.82408
1 FreeStyle Classic(FST) σε SBD
$0.4931416
1 FreeStyle Classic(FST) σε SCR
0.8772288
1 FreeStyle Classic(FST) σε SRD
$2.30692
1 FreeStyle Classic(FST) σε SVC
$0.5225024
1 FreeStyle Classic(FST) σε SZL
L1.0360168
1 FreeStyle Classic(FST) σε TMT
m0.20972
1 FreeStyle Classic(FST) σε TND
د.ت0.17640448
1 FreeStyle Classic(FST) σε TTD
$0.40446
1 FreeStyle Classic(FST) σε UGX
Sh208.04224
1 FreeStyle Classic(FST) σε XAF
Fr33.8548
1 FreeStyle Classic(FST) σε XCD
$0.161784
1 FreeStyle Classic(FST) σε XOF
Fr33.8548
1 FreeStyle Classic(FST) σε XPF
Fr6.11184
1 FreeStyle Classic(FST) σε BWP
P0.8023288
1 FreeStyle Classic(FST) σε BZD
$0.11984
1 FreeStyle Classic(FST) σε CVE
$5.695396
1 FreeStyle Classic(FST) σε DJF
Fr10.60584
1 FreeStyle Classic(FST) σε DOP
$3.8384752
1 FreeStyle Classic(FST) σε DZD
د.ج7.7878024
1 FreeStyle Classic(FST) σε FJD
$0.1372168
1 FreeStyle Classic(FST) σε GNF
Fr516.5104
1 FreeStyle Classic(FST) σε GTQ
Q0.4577888
1 FreeStyle Classic(FST) σε GYD
$12.5011096
1 FreeStyle Classic(FST) σε ISK
kr7.43008

FreeStyle Classic Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του FreeStyle Classic, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος FreeStyle Classic
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με FreeStyle Classic

Πόσο αξίζει το FreeStyle Classic (FST) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FST στο USD είναι 0.05992 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FST σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FST σε USD είναι $ 0.05992. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του FreeStyle Classic;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FST είναι $ 4.91M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FST;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FST είναι 82.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FST;
Το FST πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.16619478956911515 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FST;
Το FST είχε τιμή ATL ύψους 0.025653004858575232 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FST;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FST είναι $ 54.06K USD.
Θα ανέβει το FST υψηλότερα φέτος;
Το FST μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FST πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:03:04 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

