Η σημερινή ζωντανή τιμή EVAA Protocol είναι 6.426 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EVAA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EVAA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το EVAA

Πληροφορίες Τιμής EVAA

Τι είναι το EVAA

Whitepaper EVAA

Επίσημος Ιστότοπος EVAA

Tokenomics EVAA

Προβλέψεις Τιμών EVAA

Ιστορικό EVAA

Οδηγός Αγοράς EVAA

Μετατροπέας νομίσματος EVAA-σε-Fiat

Spot EVAA

EVAA Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

EVAA Protocol Λογότ.

Τιμή EVAA Protocol(EVAA)

Live Τιμή 1 EVAA σε USD

$6.426
$6.426$6.426
-17.00%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:00:02 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 6.112
$ 6.112$ 6.112
Κατώτ. 24H
$ 8.539
$ 8.539$ 8.539
Υψηλ. 24H

$ 6.112
$ 6.112$ 6.112

$ 8.539
$ 8.539$ 8.539

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

+3.82%

-17.00%

-32.65%

-32.65%

EVAA Protocol (EVAA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 6.426. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EVAA μεταξύ ενός χαμηλού $ 6.112 και ενός υψηλού $ 8.539, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EVAA είναι $ 13.61297177645488, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.4583095338977914.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EVAA έχει αλλάξει κατά +3.82% την τελευταία ώρα, -17.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

EVAA Protocol (EVAA) Πληροφορίες αγοράς

No.542

$ 42.53M
$ 42.53M$ 42.53M

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 321.30M
$ 321.30M$ 321.30M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του EVAA Protocol είναι $ 42.53M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.80M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EVAA είναι 6.62M, με συνολική προσφορά 50000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 321.30M

EVAA Protocol (EVAA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών EVAA Protocol για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -1.31617-17.00%
30 ημέρες$ +1.697+35.88%
60 Ημέρες$ +4.426+221.30%
90 Ημέρες$ +4.426+221.30%
EVAA Protocol Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το EVAA κατέγραψε μια αλλαγή $ -1.31617 (-17.00%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

EVAA Protocol Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +1.697 (+35.88%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

EVAA Protocol Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το EVAA άλλαξε κατά $ +4.426 (+221.30%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

EVAA Protocol Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +4.426 (+221.30%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του EVAA Protocol (EVAA);

Ελέγξτε τώρα τη EVAA Protocol σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των EVAA Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεEVAA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοEVAA Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας EVAA Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

EVAA Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το EVAA Protocol (EVAA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία EVAA Protocol (EVAA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το EVAA Protocol.

Ελέγξτε την EVAA Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του EVAA Protocol (EVAA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του EVAA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε EVAA Protocol (EVAA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε EVAA Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα EVAA Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

EVAA σε Τοπικά Νομίσματα

1 EVAA Protocol(EVAA) σε VND
169,100.19
1 EVAA Protocol(EVAA) σε AUD
A$9.76752
1 EVAA Protocol(EVAA) σε GBP
4.88376
1 EVAA Protocol(EVAA) σε EUR
5.52636
1 EVAA Protocol(EVAA) σε USD
$6.426
1 EVAA Protocol(EVAA) σε MYR
RM26.92494
1 EVAA Protocol(EVAA) σε TRY
269.892
1 EVAA Protocol(EVAA) σε JPY
¥983.178
1 EVAA Protocol(EVAA) σε ARS
ARS$9,219.51072
1 EVAA Protocol(EVAA) σε RUB
516.58614
1 EVAA Protocol(EVAA) σε INR
570.43602
1 EVAA Protocol(EVAA) σε IDR
Rp107,099.95716
1 EVAA Protocol(EVAA) σε PHP
377.14194
1 EVAA Protocol(EVAA) σε EGP
￡E.302.022
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BRL
R$34.50762
1 EVAA Protocol(EVAA) σε CAD
C$8.9964
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BDT
783.07236
1 EVAA Protocol(EVAA) σε NGN
9,286.08408
1 EVAA Protocol(EVAA) σε COP
$24,715.3599
1 EVAA Protocol(EVAA) σε ZAR
R.111.61962
1 EVAA Protocol(EVAA) σε UAH
268.54254
1 EVAA Protocol(EVAA) σε TZS
T.Sh.15,749.99748
1 EVAA Protocol(EVAA) σε VES
Bs1,420.146
1 EVAA Protocol(EVAA) σε CLP
$6,040.44
1 EVAA Protocol(EVAA) σε PKR
Rs1,814.7024
1 EVAA Protocol(EVAA) σε KZT
3,392.79948
1 EVAA Protocol(EVAA) σε THB
฿207.04572
1 EVAA Protocol(EVAA) σε TWD
NT$197.85654
1 EVAA Protocol(EVAA) σε AED
د.إ23.58342
1 EVAA Protocol(EVAA) σε CHF
Fr5.1408
1 EVAA Protocol(EVAA) σε HKD
HK$49.93002
1 EVAA Protocol(EVAA) σε AMD
֏2,450.74788
1 EVAA Protocol(EVAA) σε MAD
.د.م59.31198
1 EVAA Protocol(EVAA) σε MXN
$119.26656
1 EVAA Protocol(EVAA) σε SAR
ريال24.0975
1 EVAA Protocol(EVAA) σε ETB
Br987.22638
1 EVAA Protocol(EVAA) σε KES
KSh827.92584
1 EVAA Protocol(EVAA) σε JOD
د.أ4.556034
1 EVAA Protocol(EVAA) σε PLN
23.64768
1 EVAA Protocol(EVAA) σε RON
лв28.33866
1 EVAA Protocol(EVAA) σε SEK
kr60.98274
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BGN
лв10.85994
1 EVAA Protocol(EVAA) σε HUF
Ft2,147.69772
1 EVAA Protocol(EVAA) σε CZK
135.52434
1 EVAA Protocol(EVAA) σε KWD
د.ك1.95993
1 EVAA Protocol(EVAA) σε ILS
20.8845
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BOB
Bs44.27514
1 EVAA Protocol(EVAA) σε AZN
10.9242
1 EVAA Protocol(EVAA) σε TJS
SM58.99068
1 EVAA Protocol(EVAA) σε GEL
17.41446
1 EVAA Protocol(EVAA) σε AOA
Kz5,890.00734
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BHD
.د.ب2.40975
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BMD
$6.426
1 EVAA Protocol(EVAA) σε DKK
kr41.57622
1 EVAA Protocol(EVAA) σε HNL
L168.48972
1 EVAA Protocol(EVAA) σε MUR
293.92524
1 EVAA Protocol(EVAA) σε NAD
$111.10554
1 EVAA Protocol(EVAA) σε NOK
kr65.03112
1 EVAA Protocol(EVAA) σε NZD
$11.18124
1 EVAA Protocol(EVAA) σε PAB
B/.6.426
1 EVAA Protocol(EVAA) σε PGK
K26.9892
1 EVAA Protocol(EVAA) σε QAR
ر.ق23.32638
1 EVAA Protocol(EVAA) σε RSD
дин.649.41156
1 EVAA Protocol(EVAA) σε UZS
soʻm76,499.98776
1 EVAA Protocol(EVAA) σε ALL
L536.50674
1 EVAA Protocol(EVAA) σε ANG
ƒ11.50254
1 EVAA Protocol(EVAA) σε AWG
ƒ11.50254
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BBD
$12.852
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BAM
KM10.79568
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BIF
Fr18,783.198
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BND
$8.28954
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BSD
$6.426
1 EVAA Protocol(EVAA) σε JMD
$1,028.4813
1 EVAA Protocol(EVAA) σε KHR
25,704
1 EVAA Protocol(EVAA) σε KMF
Fr2,737.476
1 EVAA Protocol(EVAA) σε LAK
139,695.64938
1 EVAA Protocol(EVAA) σε LKR
රු1,950.80508
1 EVAA Protocol(EVAA) σε MDL
L109.04922
1 EVAA Protocol(EVAA) σε MGA
Ar28,816.1118
1 EVAA Protocol(EVAA) σε MOP
P51.27948
1 EVAA Protocol(EVAA) σε MVR
98.3178
1 EVAA Protocol(EVAA) σε MWK
MK11,117.6226
1 EVAA Protocol(EVAA) σε MZN
MT410.6214
1 EVAA Protocol(EVAA) σε NPR
रु908.89344
1 EVAA Protocol(EVAA) σε PYG
45,251.892
1 EVAA Protocol(EVAA) σε RWF
Fr9,311.274
1 EVAA Protocol(EVAA) σε SBD
$52.88598
1 EVAA Protocol(EVAA) σε SCR
94.07664
1 EVAA Protocol(EVAA) σε SRD
$247.401
1 EVAA Protocol(EVAA) σε SVC
$56.03472
1 EVAA Protocol(EVAA) σε SZL
L111.10554
1 EVAA Protocol(EVAA) σε TMT
m22.491
1 EVAA Protocol(EVAA) σε TND
د.ت18.918144
1 EVAA Protocol(EVAA) σε TTD
$43.3755
1 EVAA Protocol(EVAA) σε UGX
Sh22,311.072
1 EVAA Protocol(EVAA) σε XAF
Fr3,630.69
1 EVAA Protocol(EVAA) σε XCD
$17.3502
1 EVAA Protocol(EVAA) σε XOF
Fr3,630.69
1 EVAA Protocol(EVAA) σε XPF
Fr655.452
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BWP
P86.04414
1 EVAA Protocol(EVAA) σε BZD
$12.852
1 EVAA Protocol(EVAA) σε CVE
$610.7913
1 EVAA Protocol(EVAA) σε DJF
Fr1,137.402
1 EVAA Protocol(EVAA) σε DOP
$411.64956
1 EVAA Protocol(EVAA) σε DZD
د.ج835.18722
1 EVAA Protocol(EVAA) σε FJD
$14.71554
1 EVAA Protocol(EVAA) σε GNF
Fr55,392.12
1 EVAA Protocol(EVAA) σε GTQ
Q49.09464
1 EVAA Protocol(EVAA) σε GYD
$1,340.65638
1 EVAA Protocol(EVAA) σε ISK
kr796.824

EVAA Protocol Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του EVAA Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος EVAA Protocol
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με EVAA Protocol

Πόσο αξίζει το EVAA Protocol (EVAA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή EVAA στο USD είναι 6.426 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή EVAA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του EVAA σε USD είναι $ 6.426. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του EVAA Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το EVAA είναι $ 42.53M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EVAA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EVAA είναι 6.62M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του EVAA;
Το EVAA πέτυχε τιμή ATH ύψους 13.61297177645488 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του EVAA;
Το EVAA είχε τιμή ATL ύψους 1.4583095338977914 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του EVAA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το EVAA είναι $ 1.80M USD.
Θα ανέβει το EVAA υψηλότερα φέτος;
Το EVAA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την EVAA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:00:02 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής EVAA-σε-USD

Ποσό

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 6.426 USD

Συναλλαγή EVAA

EVAA/USDT
$6.426
$6.426$6.426
-16.83%

