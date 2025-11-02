Τι είναι Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games είναι διαθέσιμο στο MEXC



Επιπλέον, μπορείτε να:

- ΕλέγξετεESPORTS τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.

- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοYooldo Games ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Yooldo Games ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Yooldo Games Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Yooldo Games (ESPORTS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Yooldo Games (ESPORTS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα;

Ελέγξτε την Yooldo Games πρόβλεψη τιμής τώρα!

Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Yooldo Games (ESPORTS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ESPORTS token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Yooldo Games (ESPORTS)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Yooldo Games;

ESPORTS σε Τοπικά Νομίσματα

Δοκιμάστε τον μετατροπέα

Yooldo Games Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Yooldo Games, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Yooldo Games Πόσο αξίζει το Yooldo Games (ESPORTS) σήμερα; Η ζωντανή τιμή ESPORTS στο USD είναι 0.22324 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ESPORTS σε USD; $ 0.22324 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του ESPORTS σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Yooldo Games; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ESPORTS είναι $ 28.21M USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ESPORTS; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ESPORTS είναι 126.35M USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ESPORTS; Το ESPORTS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.24206080804529653 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ESPORTS; Το ESPORTS είχε τιμή ATL ύψους 0.05189790997151288 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ESPORTS; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ESPORTS είναι $ 63.87K USD . Θα ανέβει το ESPORTS υψηλότερα φέτος; Το ESPORTS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ESPORTS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

