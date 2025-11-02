ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Yooldo Games είναι 0.22324 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ESPORTS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ESPORTS εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Yooldo Games(ESPORTS)

Live Τιμή 1 ESPORTS σε USD

$0.22324
$0.22324$0.22324
+2.12%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:59:16 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.21271
$ 0.21271$ 0.21271
Κατώτ. 24H
$ 0.22679
$ 0.22679$ 0.22679
Υψηλ. 24H

$ 0.21271
$ 0.21271$ 0.21271

$ 0.22679
$ 0.22679$ 0.22679

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+4.33%

+2.12%

+7.64%

+7.64%

Yooldo Games (ESPORTS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.22324. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ESPORTS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.21271 και ενός υψηλού $ 0.22679, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ESPORTS είναι $ 0.24206080804529653, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.05189790997151288.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ESPORTS έχει αλλάξει κατά +4.33% την τελευταία ώρα, +2.12% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Yooldo Games (ESPORTS) Πληροφορίες αγοράς

No.704

$ 28.21M
$ 28.21M$ 28.21M

$ 63.87K
$ 63.87K$ 63.87K

$ 200.92M
$ 200.92M$ 200.92M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Yooldo Games είναι $ 28.21M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 63.87K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ESPORTS είναι 126.35M, με συνολική προσφορά 899999999.9999992. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 200.92M

Yooldo Games (ESPORTS) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Yooldo Games για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0046344+2.12%
30 ημέρες$ +0.03924+21.32%
60 Ημέρες$ +0.11671+109.55%
90 Ημέρες$ +0.04783+27.26%
Yooldo Games Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ESPORTS κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0046344 (+2.12%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Yooldo Games Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.03924 (+21.32%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Yooldo Games Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ESPORTS άλλαξε κατά $ +0.11671 (+109.55%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Yooldo Games Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.04783 (+27.26%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Yooldo Games (ESPORTS);

Ελέγξτε τώρα τη Yooldo Games σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Yooldo Gamesεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεESPORTS τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοYooldo Games ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Yooldo Games ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Yooldo Games Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Yooldo Games (ESPORTS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Yooldo Games (ESPORTS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Yooldo Games.

Ελέγξτε την Yooldo Games πρόβλεψη τιμής τώρα!

Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Yooldo Games (ESPORTS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ESPORTS token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Yooldo Games (ESPORTS)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Yooldo Games? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Yooldo Games στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Yooldo Games, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Yooldo Games
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Yooldo Games

Πόσο αξίζει το Yooldo Games (ESPORTS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ESPORTS στο USD είναι 0.22324 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ESPORTS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ESPORTS σε USD είναι $ 0.22324. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Yooldo Games;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ESPORTS είναι $ 28.21M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ESPORTS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ESPORTS είναι 126.35M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ESPORTS;
Το ESPORTS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.24206080804529653 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ESPORTS;
Το ESPORTS είχε τιμή ATL ύψους 0.05189790997151288 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ESPORTS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ESPORTS είναι $ 63.87K USD.
Θα ανέβει το ESPORTS υψηλότερα φέτος;
Το ESPORTS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ESPORTS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:59:16 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

1 ESPORTS = 0.22324 USD

