Yooldo Games (ESPORTS) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το Yooldo Games για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το ESPORTS τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του Yooldo Games % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $0.21012 $0.21012 $0.21012 -1.35% USD Πραγματικό Πρόβλεψη Yooldo Games Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) Yooldo Games (ESPORTS) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Yooldo Games θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.21012 το 2025. Yooldo Games (ESPORTS) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Yooldo Games θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.220626 το 2026. Yooldo Games (ESPORTS) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του ESPORTS το 2027 είναι $ 0.231657 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. Yooldo Games (ESPORTS) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του ESPORTS το 2028 είναι $ 0.243240 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. Yooldo Games (ESPORTS) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του ESPORTS το 2029 είναι $ 0.255402 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. Yooldo Games (ESPORTS) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του ESPORTS το 2030 είναι $ 0.268172 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. Yooldo Games (ESPORTS) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του Yooldo Games θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.436824. Yooldo Games (ESPORTS) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του Yooldo Games θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.711540. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.21012 0.00%

Τρέχουσες στατιστικές τιμών Yooldo Games Τρέχουσα Τιμή $ 0.21012$ 0.21012 $ 0.21012 Αλλαγή τιμής (24ω) -1.35% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 26.55M$ 26.55M $ 26.55M Προμήθεια Κυκλοφορίας 126.35M 126.35M 126.35M Όγκος (24 ώρες) $ 56.13K$ 56.13K $ 56.13K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του ESPORTS είναι $ 0.21012. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των -1.35%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 56.13K. Επιπλέον, το ESPORTS έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 126.35Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 26.55M. Προβολή ζωντανής τιμής ESPORTS

Πώς να αγοράσετε Yooldo Games (ESPORTS) Προσπαθείτε να αγοράσετε ESPORTS; Τώρα μπορείτε να αγοράσετε ESPORTS μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς, P2P και πολλών άλλων μεθόδων πληρωμής. Μάθετε πώς να αγοράσετε Yooldo Games και να ξεκινήσετε στη MEXC τώρα! Μάθετε πώς να αγοράσετε ESPORTS τώρα

Yooldo Games Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής Yooldo Games, η τρέχουσα τιμή του Yooldo Games είναι 0.21012USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του Yooldo Games(ESPORTS) είναι 0.00 ESPORTS , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $26.55M . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.04% $ -0.009819 $ 0.22679 $ 0.20896

7 ημέρες 0.03% $ 0.005369 $ 0.23534 $ 0.20413

30 ημέρες 0.16% $ 0.02953 $ 0.24358 $ 0.07393 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το Yooldo Games έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.009819 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.04% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το Yooldo Games ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.23534 και κατώτατη $0.20413 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά 0.03% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του ESPORTS για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το Yooldo Games παρουσίασε μια μεταβολή κατά 0.16% , η οποία αντανακλά περίπου το $0.02953 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το ESPORTS θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του Yooldo Games για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του ESPORTS

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Yooldo Games (ESPORTS ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Yooldo Games είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του ESPORTS με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το Yooldo Games για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του ESPORTS, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του Yooldo Games. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του ESPORTS. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του ESPORTS για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του Yooldo Games.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής ESPORTS;

ESPORTS Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε ESPORTS τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το ESPORTS θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του ESPORTS τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής Yooldo Games (ESPORTS), η προβλεπόμενη τιμή του ESPORTS θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 ESPORTS το 2026; Η τιμή του 1 Yooldo Games (ESPORTS) σήμερα είναι $0.21012 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το ESPORTS θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του ESPORTS το 2027; Το Yooldo Games (ESPORTS) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 ESPORTS έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του ESPORTS για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Yooldo Games (ESPORTS) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του ESPORTS για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Yooldo Games (ESPORTS) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 ESPORTS το 2030; Η τιμή του 1 Yooldo Games (ESPORTS) σήμερα είναι $0.21012 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το ESPORTS θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του ESPORTS για το 2040; Το Yooldo Games (ESPORTS) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 ESPORTS έως το 2040.