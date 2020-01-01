Dtec (DTEC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Dtec (DTEC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Dtec (DTEC) Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dtec.space/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dtec.space/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Αγοράστε DTEC τώρα!

Dtec (DTEC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dtec (DTEC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Συνολική προμήθεια: $ 338.42M $ 338.42M $ 338.42M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 84.94M $ 84.94M $ 84.94M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 14.09M $ 14.09M $ 14.09M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03131 $ 0.03131 $ 0.03131 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Dtec (DTEC)

Tokenomics Dtec (DTEC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dtec (DTEC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DTEC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DTEC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DTEC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DTEC token!

Πώς να Αγοράσετε DTEC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Dtec (DTEC) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς DTEC, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε DTEC στη MEXC τώρα!

Dtec (DTEC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DTEC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DTEC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DTEC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DTEC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DTEC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DTEC Token τώρα!

