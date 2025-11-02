ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Dora Factory είναι 0.01293 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DORAFACTORY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DORAFACTORY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Dora Factory είναι 0.01293 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DORAFACTORY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DORAFACTORY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DORAFACTORY

Πληροφορίες Τιμής DORAFACTORY

Τι είναι το DORAFACTORY

Whitepaper DORAFACTORY

Επίσημος Ιστότοπος DORAFACTORY

Tokenomics DORAFACTORY

Προβλέψεις Τιμών DORAFACTORY

Ιστορικό DORAFACTORY

Οδηγός Αγοράς DORAFACTORY

Μετατροπέας νομίσματος DORAFACTORY-σε-Fiat

Spot DORAFACTORY

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Dora Factory Λογότ.

Τιμή Dora Factory(DORAFACTORY)

Live Τιμή 1 DORAFACTORY σε USD

$0.01297
+0.62%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:56:18 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01278
Κατώτ. 24H
$ 0.013
Υψηλ. 24H

$ 0.01278
$ 0.013
--
--
-0.31%

+0.62%

-5.14%

-5.14%

Dora Factory (DORAFACTORY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01293. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DORAFACTORY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01278 και ενός υψηλού $ 0.013, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DORAFACTORY είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DORAFACTORY έχει αλλάξει κατά -0.31% την τελευταία ώρα, +0.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dora Factory (DORAFACTORY) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 55.24K
$ 55.24K$ 55.24K

$ 12.93M
$ 12.93M$ 12.93M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dora Factory είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.24K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DORAFACTORY είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.93M

Dora Factory (DORAFACTORY) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Dora Factory για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0000799+0.62%
30 ημέρες$ -0.00446-25.65%
60 Ημέρες$ -0.00794-38.05%
90 Ημέρες$ -0.00654-33.60%
Dora Factory Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το DORAFACTORY κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0000799 (+0.62%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Dora Factory Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00446 (-25.65%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Dora Factory Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το DORAFACTORY άλλαξε κατά $ -0.00794 (-38.05%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Dora Factory Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00654 (-33.60%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Dora Factory (DORAFACTORY);

Ελέγξτε τώρα τη Dora Factory σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Dora Factoryεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεDORAFACTORY τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοDora Factory ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Dora Factory ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Dora Factory Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Dora Factory (DORAFACTORY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Dora Factory (DORAFACTORY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Dora Factory.

Ελέγξτε την Dora Factory πρόβλεψη τιμής τώρα!

Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Dora Factory (DORAFACTORY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DORAFACTORY token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Dora Factory (DORAFACTORY)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Dora Factory? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Dora Factory στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Dora Factory Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Dora Factory, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Dora Factory
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Dora Factory

Πόσο αξίζει το Dora Factory (DORAFACTORY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DORAFACTORY στο USD είναι 0.01293 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DORAFACTORY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DORAFACTORY σε USD είναι $ 0.01293. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Dora Factory;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DORAFACTORY είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DORAFACTORY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DORAFACTORY είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DORAFACTORY;
Το DORAFACTORY πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DORAFACTORY;
Το DORAFACTORY είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DORAFACTORY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DORAFACTORY είναι $ 55.24K USD.
Θα ανέβει το DORAFACTORY υψηλότερα φέτος;
Το DORAFACTORY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DORAFACTORY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:56:18 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

