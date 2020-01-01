Dingocoin (DINGO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Dingocoin (DINGO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Dingocoin (DINGO) Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.dingocoin.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 Αγοράστε DINGO τώρα!

Dingocoin (DINGO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dingocoin (DINGO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Συνολική προμήθεια: $ 114.53B $ 114.53B $ 114.53B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 114.53B $ 114.53B $ 114.53B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00021563 $ 0.00021563 $ 0.00021563 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00006045 $ 0.00006045 $ 0.00006045 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Dingocoin (DINGO)

Tokenomics Dingocoin (DINGO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dingocoin (DINGO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DINGO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DINGO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DINGO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DINGO token!

Πώς να Αγοράσετε DINGO Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Dingocoin (DINGO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς DINGO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε DINGO στη MEXC τώρα!

Dingocoin (DINGO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DINGO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DINGO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DINGO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DINGO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DINGO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DINGO Token τώρα!

