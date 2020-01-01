Dohrnii (DHN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Dohrnii (DHN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dohrnii.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dohrnii.io/files/dohrnii-whitepaper-0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32462ba310e447ef34ff0d15bce8613aa8c4a244

Dohrnii (DHN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dohrnii (DHN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 64.15M $ 64.15M $ 64.15M Συνολική προμήθεια: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 60 $ 60 $ 60 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 3.757 $ 3.757 $ 3.757 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Dohrnii (DHN)

Tokenomics Dohrnii (DHN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dohrnii (DHN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DHN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DHN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DHN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DHN token!

Dohrnii (DHN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DHN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DHN τώρα!

