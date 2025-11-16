Εξερευνήστε τα tokenomics Defactor (DEFACTOR) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token DEFACTOR, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Defactor (DEFACTOR) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token DEFACTOR, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!