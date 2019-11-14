Nervos Network (CKB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Nervos Network (CKB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Nervos Network (CKB) The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Επίσημη ιστοσελίδα: http://nervos.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Block Explorer: https://explorer.nervos.org/ Αγοράστε CKB τώρα!

Nervos Network (CKB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Nervos Network (CKB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 241.18M $ 241.18M $ 241.18M Συνολική προμήθεια: $ 47.81B $ 47.81B $ 47.81B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 47.08B $ 47.08B $ 47.08B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 244.94M $ 244.94M $ 244.94M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 Τρέχουσα τιμή: $ 0.005123 $ 0.005123 $ 0.005123 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Nervos Network (CKB)

Tokenomics Nervos Network (CKB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Nervos Network (CKB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CKB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CKB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CKB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CKB token!

