Πληροφορίες Centrality (CENNZ) Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://cennz.net/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://centrality.ai/wp-content/uploads/2018/11/Centrality_Whitepaper_06112018.pdf Block Explorer: https://uncoverexplorer.com/asset/CENNZ Αγοράστε CENNZ τώρα!

Centrality (CENNZ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Centrality (CENNZ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Συνολική προμήθεια: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.45299 $ 0.45299 $ 0.45299 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00185 $ 0.00185 $ 0.00185 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Centrality (CENNZ)

Tokenomics Centrality (CENNZ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Centrality (CENNZ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CENNZ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CENNZ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CENNZ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CENNZ token!

Πώς να Αγοράσετε CENNZ Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Centrality (CENNZ) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς CENNZ, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε CENNZ στη MEXC τώρα!

Centrality (CENNZ) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών CENNZ βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών CENNZ τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής CENNZ Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CENNZ; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CENNZ συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CENNZ Token τώρα!

