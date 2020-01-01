Concordium (CCD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Concordium (CCD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Concordium (CCD) Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.concordium.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.concordium.com/governance/whitepaper/Concordium%20White%20Paper.pdf Block Explorer: https://ccdscan.io/ Αγοράστε CCD τώρα!

Concordium (CCD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Concordium (CCD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 59.72M $ 59.72M $ 59.72M Συνολική προμήθεια: $ 14.05B $ 14.05B $ 14.05B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 11.62B $ 11.62B $ 11.62B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 72.17M $ 72.17M $ 72.17M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.05309 $ 0.05309 $ 0.05309 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 Τρέχουσα τιμή: $ 0.005138 $ 0.005138 $ 0.005138 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Concordium (CCD)

Tokenomics Concordium (CCD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Concordium (CCD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CCD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CCD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CCD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CCD token!

Πώς να Αγοράσετε CCD Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Concordium (CCD) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς CCD, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε CCD στη MEXC τώρα!

Concordium (CCD) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών CCD βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών CCD τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής CCD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CCD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CCD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CCD Token τώρα!

