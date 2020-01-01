Boundless Network (BUN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Boundless Network (BUN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Boundless Network (BUN) The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bunetwork.org/en, https://www.burritowallet.com/en Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://bunetwork.gitbook.io/bundaodocs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdf296EA217AEC7e118FafA9b2Ce20d0cFccd2EaF Αγοράστε BUN τώρα!

Boundless Network (BUN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Boundless Network (BUN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 544.00K $ 544.00K $ 544.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.264 $ 1.264 $ 1.264 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000459053413568236 $ 0.000459053413568236 $ 0.000459053413568236 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000544 $ 0.000544 $ 0.000544 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Boundless Network (BUN)

Tokenomics Boundless Network (BUN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Boundless Network (BUN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BUN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BUN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BUN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BUN token!

Boundless Network (BUN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BUN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BUN τώρα!

