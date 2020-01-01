Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bitcoin Bam (BTCBAM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bitcoin Bam (BTCBAM) Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.btcbam.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://btcbam.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Αγοράστε BTCBAM τώρα!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bitcoin Bam (BTCBAM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 500.37K $ 500.37K $ 500.37K Συνολική προμήθεια: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 22 $ 22 $ 22 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 Τρέχουσα τιμή: $ 0.04869 $ 0.04869 $ 0.04869 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bitcoin Bam (BTCBAM)

Tokenomics Bitcoin Bam (BTCBAM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bitcoin Bam (BTCBAM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BTCBAM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BTCBAM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BTCBAM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BTCBAM token!

Πώς να Αγοράσετε BTCBAM Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Bitcoin Bam (BTCBAM) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BTCBAM, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BTCBAM στη MEXC τώρα!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BTCBAM βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BTCBAM τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BTCBAM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BTCBAM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BTCBAM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BTCBAM Token τώρα!

