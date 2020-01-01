BSCS (BSCS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BSCS (BSCS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BSCS (BSCS) BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bscs.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.bscs.finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d Αγοράστε BSCS τώρα!

BSCS (BSCS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BSCS (BSCS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 612.26K $ 612.26K $ 612.26K Συνολική προμήθεια: $ 392.54M $ 392.54M $ 392.54M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 269.96M $ 269.96M $ 269.96M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.5435 $ 0.5435 $ 0.5435 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001852045416657116 $ 0.001852045416657116 $ 0.001852045416657116 Τρέχουσα τιμή: $ 0.002268 $ 0.002268 $ 0.002268 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BSCS (BSCS)

Tokenomics BSCS (BSCS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BSCS (BSCS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BSCS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BSCS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BSCS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BSCS token!

Πώς να Αγοράσετε BSCS Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε BSCS (BSCS) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BSCS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BSCS στη MEXC τώρα!

BSCS (BSCS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BSCS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BSCS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BSCS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BSCS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BSCS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BSCS Token τώρα!

