StarHeroes (STAR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το StarHeroes (STAR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες StarHeroes (STAR) Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports. Επίσημη ιστοσελίδα: https://starheroes.community/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://wiki.starheroes.community/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6 Αγοράστε STAR τώρα!

StarHeroes (STAR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για StarHeroes (STAR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Συνολική προμήθεια: $ 593.15M $ 593.15M $ 593.15M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 215.57M $ 215.57M $ 215.57M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004714549947667772 $ 0.004714549947667772 $ 0.004714549947667772 Τρέχουσα τιμή: $ 0.006504 $ 0.006504 $ 0.006504 Μάθετε περισσότερα για την τιμή StarHeroes (STAR)

Tokenomics StarHeroes (STAR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του StarHeroes (STAR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STAR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STAR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STAR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STAR token!

Πώς να Αγοράσετε STAR Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε StarHeroes (STAR) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς STAR, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε STAR στη MEXC τώρα!

StarHeroes (STAR) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών STAR βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών STAR τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής STAR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το STAR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του STAR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του STAR Token τώρα!

